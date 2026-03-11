Minsa afirma que "no hubo" desabastecimiento de insulina, sino mala redistribución

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) negó que exista un desabastecimiento de insulina en los hospitales del país y aseguró que el problema registrado en los últimos días se debió a una demora en la redistribución del medicamento.

En diálogo con Exitosa, Lida Hildebrandt Pined, directora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), explicó que las compras se realizaron oportunamente a través del CENARES y que incluso se prestó insulina a EsSalud para garantizar la continuidad de tratamientos.

"En ningún momento hubo desabastecimiento, prueba de ello es que también, la parte que está necesitando EsSalud, también se le está prestando. Esa es la garantía de que definitivamente no hay desabastecimiento de insulina y la continuidad del tratamiento de los pacientes está garantizada", señaló.

La funcionaria insistió en que el inconveniente fue logístico, proveniente de una problemática que se extiende incluso a nivel internacional, señalando que la institución había realizado compras con anterioridad para asegurar el abastecimiento de la medicación. Por lo mismo, reiteró en que, actualmente, todos los centros de salud ya cuentan con insulina disponible.

"Fue un problema, no de desabastecimiento, sino de redistribución, que ya se llevó a cabo y, por lo tanto, el Minsa garantiza que las insulinas se encuentran en los diferentes centros de salud y también a nivel nacional en los hospitales".

Demora y afectación

Hildebrandt reconoció que hubo una "pequeña demora" en la entrega, pero minimizó su impacto, asegurando incluso que este no habría afectado a los pacientes que requerían urgentemente el medicamente, confiando en que estos habrían sido orientados a otros centros que contaban con el medicamento en stock.

"No creo que haya afectado. En pacientes que se han identificado, se les ha mandado a las sedes donde definitivamente les dieron sus insulinas".

Sin embargo, momentos después, en otra entrevista con Canal N, al ser consultada por casos de pacientes que reportaron no haber sido derivados a otros centros y se quedaron sin medicación, admitió que "realmente es un daño grave", contradiciendo lo dicho previamente.

El Ministerio de Salud señaló que el problema reportado en algunos establecimientos se debió a dificultades en la redistribución del medicamento y no a una falta de insulina en el país



Una compra urgente

La situación generó alarma entre asociaciones de pacientes con diabetes tipo 1, quienes dependen de la insulina de manera permanente. El Minsa había emitido un comunicado oficial anunciando compras urgentes para reforzar el abastecimiento, lo que dejó abierta la interpretación de que sí existió un riesgo de escasez.

Especialistas advierten que cualquier interrupción en el suministro puede tener consecuencias severas para la salud de los pacientes, y cuestionan la falta de transparencia en la comunicación oficial.

El Minsa insiste en que no hubo desabastecimiento de insulina, sino un problema de redistribución. No obstante, las declaraciones contradictorias de la DIGEMID y la activación de compras urgentes dejan dudas sobre la magnitud real de la crisis.