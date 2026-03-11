María Pía Copello confirma su regreso a la televisión: "Tenemos la intención de hacer este programa los días sábados"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora peruana María Pía Copello confirmó que regresará a la televisión con un nuevo programa que se emitirá los sábados por la noche a través de América TV, marcando así su retorno a la pantalla chica con un formato propio de entretenimiento.

La noticia fue revelada por la misma presentadora, quien señaló que el proyecto se encuentra en proceso de negociación y preparación.

Según explicó Copello, el espacio será producido por la empresa Pro TV, responsable de varios programas de entretenimiento en el canal. Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente el nombre del formato ni su fecha exacta de estreno, la conductora adelantó que el programa estará dirigido al público familiar y se transmitirá en horario estelar de los sábados.

La salida de "Mande quien mande"

En los últimos meses, la conductora había dejado su rol como presentadora del programa "Mande quien mande", emitido por América TV, lo que generó especulaciones sobre su futuro en la televisión.

Posteriormente, la propia Copello señaló que se encontraba evaluando nuevas propuestas y que incluso estaba abierta a escuchar ofertas de distintos canales antes de concretar su próximo proyecto.

Paralelamente, la presentadora también ha fortalecido su presencia en plataformas digitales. Recientemente lanzó su propio programa de streaming, ampliando su alcance hacia el público que consume contenidos a través de redes sociales y plataformas en línea.

María Pía Copello da detalles de su regreso y negociaciones con América TV

La reconocida conductora y creadora de contenido explicó que el proceso para concretar su nuevo programa sigue en marcha.

"Yo ya estoy en conversaciones en realidad con América. Sí, estoy en conversaciones con ProTV, en realidad, que con Mariana (Ramírez del Villar) nos hemos juntado y de hecho tenemos la intención de hacer este programa los días sábados", señaló en su canal digital.

La conductora enfatizó que, aunque el proyecto está encaminado, la fecha de inicio todavía no está cerrada.

"Las conversaciones todavía no están, digamos, zanjadas así cien por ciento. Yo siempre digo: 'Pásame mi contrato, firmamos y ya podemos conversar', porque eso lo aprendí desde el año pasado. A veces uno se adelanta, se anticipa, ¿no? Las cosas pueden cambiar, pero realmente la intención yo creo que está de parte de ProTV y por mi lado también", precisó Copello.

Por ahora, la producción continúa afinando los detalles del proyecto y se espera que en las próximas semanas se revelen más detalles sobre el formato, los invitados y el equipo que acompañará a Copello en esta nueva etapa televisiva.