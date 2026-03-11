Cálidda anuncia normalización del suministro de GNV para el 100% de transporte pesado

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cálidda anunció la normalización del suministro de GNV para el 100% de las unidades de transporte pesado que funcionan exclusivamente con este tipo de combustible. Además, informó que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) incrementó el volumen de gas natural disponible de 80 a 86 millones de pies cúbicos diarios.

Normalización de GNV para transporte pesado

Han transcurrido 10 días del inicio de la emergencia energética por desabastecimiento de GNV en Lima y Callao, paralización que afectó diversos sectores como el de transporte de carga pesada.

Ante ello, Cálidda informó informó que la empresa TGP ha incrementado el volumen de gas natural disponible de 80 a 86 millones de pies cúbicos diarios. Con ello, se permite la atención a sectores residencial y comercial tales como el sector de transporte anteriormente mencionado.

Con este incremento, se ha normalizado el abastecimiento de GNV para el 100% de unidades de transporte pesado "cuyo motor funciona exclusivamente con gas natural".

Entre los vehículos de transporte incluidos están considerados los buses de transporte público, camiones de carga, cisterna, camiones compactadores de basura, entre otros.

Cálidda indicó que para que las unidades de transporte pesado puedan abastecerse de GNV, estos deberán activar sus chips en el sistema de de INFOGAS de COFIDE.

En el caso de los vehículos livianos tales como taxis, combis, coasters, mototaxis; el abastecimiento aún continúa restringido.

Comunicado de Calidda

En el caso del sector industrias, Cálidda informó que el suministro de GNV ya ha llegado a más del 50% de los que se encuentran conectados al sistema de distribución de Lima y Callao.

Estas industrias son aquellas que consumen diariamente menos de 20,000 m3 y están vinculados a la salud pública, producción de alimentos y actividades relacionadas (vidrios, plásticos, papel, cartón y farmacéutica).

Reparación de ductos avanzan hasta el 64%

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ángelo Alfaro, informó que los trabajos de reparación de ductos de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni, Cusco ha alcanzado hasta el 64%.

"MINEM informó que los trabajos de reparación del gasoducto de Camisea registran un avance del 64% y que se realiza un monitoreo permanente de las labores que ejecuta la empresa TGP", escribieron en sus redes sociales, este miércoles 11 de marzo.

Así, se continúa el avance siguiendo el cronograma de trabajo previsto para la reparación del sistema de transporte de gas natural para este 14 de marzo.