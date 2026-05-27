Denuncia de Pedro Castillo por presunta conspiración carecería de sustento jurídico, según especialista

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La denuncia presentada por el expresidente se fundamenta en declaraciones públicas de Miguel Torres, quien señaló que diversas fuerzas políticas y estatales coordinaron esfuerzos para forzar la salida de Castillo del Ejecutivo. No obstante, la viabilidad jurídica de esta acción penal es cuestionada por especialistas en derecho.

Requisitos técnicos del delito

Para que una denuncia de este tipo prospere, debe existir un acuerdo claro entre diversos actores para utilizar la violencia, amenazas o el levantamiento en armas. El especialista enfatiza que estos factores son indispensables para poder tipificar correctamente cualquier intento de sedición o motín.

"La conspiración por sí misma no constituye un delito. El delito de conspiración exige que esté orientado, reitero, para la sedición, para el motín o para la rebelión, y estos tres delitos tienen como elementos configuradores la violencia o bien la amenaza o bien el levantamiento en armas", indicó.

Zúñiga argumenta que, al no cumplirse estos requisitos de concertación para el uso de fuerza, la denuncia resulta atípica en el derecho. La falta de estos elementos configuradores impide que el proceso pueda avanzar bajo las figuras legales mencionadas contra los denunciados por el exmandatario.

La ley peruana es estricta respecto a cómo debe configurarse la conspiración para ser considerada un delito penal. No basta con la simple intención o reunión de personas, sino que debe haber un objetivo claro orientado a subvertir el orden democrático existente.

Implicancias de la denuncia atípica

La intervención del penalista subraya que la acusación carece de la contundencia necesaria al omitir el fin último del acuerdo criminal. Para hablar de una conspiración bajo estos términos, sería indispensable demostrar una planificación que busque activamente repeler al órgano constitucionalmente democrático.

Según el abogado, las autoridades judiciales deben evaluar con rigurosidad los elementos probatorios antes de dar curso a una denuncia de tal envergadura. La calificación de "atípica" sugiere que los argumentos presentados hasta el momento no cumplen con los estándares mínimos exigidos.

El expresidente denunció penalmente.

El análisis presentado permite comprender por qué la denuncia presentada por Castillo no debería trascender en el ámbito judicial. Según el experto, al faltar el pacto para ejecutar actos violentos, la figura jurídica pierde su fundamento y se vuelve inaplicable en este escenario.

La denuncia por conspiración para la rebelión presenta vacíos legales significativos que complican su prosecución. La ausencia de violencia y de acuerdos para el levantamiento en armas demuestra que la acusación carece de solidez frente a la normativa penal peruana vigente.