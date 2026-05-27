Fallece Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, a los 61 años: MEF lamenta pérdida

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Perú perdió a uno de sus economistas más influyentes de las últimas décadas. Carlos Augusto Oliva Neyra, exministro de Economía y Finanzas, falleció este miércoles 27 de mayo de 2026 a los 61 años. Su partida generó pesar en el ámbito político, académico y económico, donde se le recuerda por su perfil técnico y su defensa de la disciplina fiscal.

Trayectoria académica y profesional

Oliva se graduó como economista en la Universidad del Pacífico y obtuvo una maestría en Economía en Georgetown University (EE. UU.). Su carrera internacional comenzó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde trabajó como economista entre 1992 y 2000.

Posteriormente, se desempeñó como consultor en diversos países de América Latina y como docente en la Universidad del Pacífico, donde dirigió la maestría en Gestión Pública.

Carlos Oliva

Cargos en el Estado

Su experiencia en el sector público se extiende desde el año 2011 hasta este 2026:

Viceministro de Hacienda (2011-2015): Participó en la conducción de la política fiscal durante el gobierno de Ollanta Humala.

Participó en la conducción de la política fiscal durante el gobierno de Ollanta Humala. Director del BCR (2015-2016): Integró el directorio del Banco Central de Reserva y ocupó la vicepresidencia del Banco de la Nación.

Integró el directorio del Banco Central de Reserva y ocupó la vicepresidencia del Banco de la Nación. Ministro de Economía y Finanzas (2018-2019): En el gobierno de Martín Vizcarra, impulsó medidas para fortalecer la recaudación tributaria y modernizar las compras públicas.

En el gobierno de Martín Vizcarra, impulsó medidas para fortalecer la recaudación tributaria y modernizar las compras públicas. Presidente del Consejo Fiscal (2020-2024): Emitió opiniones técnicas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y fue crítico con el manejo del déficit fiscal.

Emitió opiniones técnicas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y fue crítico con el manejo del déficit fiscal. Vicepresidente del BCR (2021-2026): Ejercía este cargo hasta el momento de su fallecimiento, consolidando su rol como referente en política monetaria.

Mensaje del MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas lamentó su partida con un comunicado oficial lamentando la pérdida del economista y extendiendo su mensaje de condolencia a los familiares del mismo, así como a amigos y seres querido con quien el economista ha compartido tiempo en vida.

El mensaje de la institucuión del Estado fue acompañado de un gráfico con un lazo negro y los logotipos oficiales del Gobierno del Perú y del MEF, en señal de duelo.

🕊️ El Ministerio de Economía y Finanzas lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Augusto Oliva Neyra, exministro de Economía y Finanzas.

Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos. pic.twitter.com/k61bKFtkQK — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) May 28, 2026

Carlos Oliva deja un legado marcado por su rigor técnico, su vocación académica y su compromiso con la estabilidad macroeconómica del país. Su paso por el MEF y el BCR lo consolidó como uno de los economistas más respetados de la región.

La noticia de su fallecimiento no solo enluta a su familia y colegas, sino también a un país que reconoce en él a un servidor público que defendió la disciplina fiscal y la institucionalidad económica.