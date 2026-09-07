Fredy López Mendoza, nuevo jefe de la PNP, sobre la lucha contra la inseguridad: "La Policía va a dar esa tranquilidad"

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú, Fredy López Mendoza, brindó su primera entrevista tras asumir dicho cargo tras la renuncia de Óscar Arriola. En ella, se refirió acerca de la lucha contra la inseguridad afirmando que "en algún momento" la institución que ahora lidera brindará a la población la tranquilidad que necesita frente a esta problemática.

El nuevo jefe de la PNP y la lucha contra la inseguridad

En diálogo con Punto Final, el flamante jefe de la Policía fue consultado sobre la situación de peligro que siente la ciudadanía ante los constantes casos de criminalidad que cobran nuevas víctimas diariamente y cómo se pretende enfrentarla de forma distinta en lo que será su nueva gestión en la PNP.

"La Policía Nacional diariamente captura diferentes tipos de bandas criminales. Es cierto, aparecen nuevas bandas, nuevos hechos, pero la Policía Nacional siempre está tratando en lo posible de seguir capturando a estas bandas", señaló.

En esa línea, agregó que en lo concerniente a "las muertes violentas" es un tema el cual ha sido abordado en diferentes ocasiones y del cual tienen estadísticas, sin embargo, enfatizó que en relación a las cifras del año pasado "no nos ha rebasado".

Además, respecto a la interrogante si es que considera que el ciudadano peruano se encuentra más tranquilo ante el panorama de la inseguridad en la capital, López Mendoza respondió afirmativamente, pero sin avizorar resultados céleres.

"Lo que creo en realidad es que la Policía le va a dar esa tranquilidad. En algún momento el Estado peruano con sus autoridades, Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, son los que estamos combatiendo todos los días esa criminalidad le va a dar esa tranquilidad que todos deseamos", aseguró.

El perfil de Fredy López Mendoza

Previo a que sea presentado como nuevo jefe de la Policía, Fredy López Mendoza se desempeñaba como jefe de Estado Mayor General de la PNP, uno de los cargos de mayor responsabilidad dentro de la estructura institucional.

El general cuenta con una trayectoria en labores de planificación y coordinación estratégica, lo que lo convierte en un oficial con experiencia en la conducción de operaciones de gran escala.

Es así que, el nuevo jefe de la PNP, Fredy López Mendoza, concedió su primera entrevistas luego de asumir dicho cargo y se refirió acerca de la lucha contra la inseguridad y si cree que el ciudadano tiene tranquilidad ante dicha problemática. Sobre ello sostuvo que la Policía otorgará ese sentir "en algún mkento" porque están combatiendo contra ese tipo de actos.