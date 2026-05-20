Capturan banda criminal 'Los Lobos del Perú en SMP: Son acusados de cobro de cupos a empresarios y transportistas

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon a la banda criminal 'Los Lobos del Perú' en medio de tres operativos consecutivos cuyos integrantes se encontraban inmersos en los cobros de cupos a empresarios y transportistas de Lima así como a un centro médico de Villa El Salvador.

Caen los miembros de 'Los Lobos del Perú'

Hay que mencionar que se logró la captura de tres de los miembros de esta red delictiva gracias al desarrollo de una diligencia policial en dos inmuebles localizados en el jirón Vizcardo Guzmán y en la calle Manuel Pezet, en el distrito de San Martín de Porres.

Al respecto, las autoridades lograron identificar a los detenidos: Vicente Daniel Mendoza Láinez, de 26 años, Stefanny Michelle Ceballos Flores, de 20 años y conocida bajo el alias de 'Pecosa' y Manuel Alejandro Cedeño García, de 22 años cuyo alias es 'Marcelo'. Todos de nacionalidad ecuatoriana.

En medio de una conferencia de prensa, el general PNP Víctor Revoredo, director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) brindó mayores detalles de estos sujetos que fueron capturados.

"Estos ('Los Lobos del Perú') no vienen a generar espacios de bien, vienen a crear estas pseudo fachadas conocidas como barberías o car wash donde se ubican y se han ubicado mayormente en este corredor expectativo para ellos porque aisladamente existe mucha informalidad ahí y es donde penetran estos irrecuperables", refirió el alto mando policial.

Banda criminal utilizaba menores de edad para cometer delitos

Por su parte, el coronel PNP Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, señaló que esta banda criminal utilizaba menores de edad para cometer hechos delictivos.

"Ellos son sicarios, no se les ha encontrado evidencias de ser cuentas receptoras ni teléfonos incriminados hasta el momento de la investigación. Ellos son línea violenta. Eran manejado y contratados por un ciudadano ecuatoriano, es un hecho. Ellos han señalado su participación en varios atentados violentos con lesiones por proyectil de arma de fuego y muertes", detalló.

Un equipo de Exitosa constató que parte de esta estructura criminal forma alias 'el loco Erick', quien es el brazo armado de 'Los Lobos del Perú'. Es sindicado de cobrar cupos a transportistas de la zona del Callao.

"No ha sido intervenido solo con arma de fuego, no solo hay un caso de extorsión con un tema de una denuncia porque en un momento se descuida la mujer peca en dar su cuenta receptora", añadió.

En un nuevol golpe a la criminalidad, los agentes de la Policía Nacional capturaron a tres miembros de la banda criminal 'Los Lobos del Perú', quienes realizaban cobros de cupos a empresarios y transportistas de Lima así como a un centro médico de Villa El Salvador.