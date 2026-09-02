Jaime Bayly revela que intentaron secuestrar a su hermano en Lima: "Lo encañonaron en su edificio"

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tremenda revelación se lanzó Jaime Bayly que dejó a todos boquiabiertos, pues reveló que su hermano Miguel sufrió un intento de secuestro en San Isidro, Lima, allá por el 2019, cuando estaba a nada de casarse.

Intento de secuestro a hermano de Jaime Bayly

Todo salió a la luz cuando Jaime Bayly contó que se volvió a ver con su hermano Miguel en Ciudad de Panamá, lugar donde reside con su familia. Tenían más de una década sin cruzarse, así que aprovechó un pare en su viaje para hacerle una visita antes ir al aeropuerto.

"Me fui muy contento de Ciudad de Panamá. Vi en dos ocasiones a mi querido hermano Miguel", relató Jaime, quien durante esos encuentros terminó enterándose de un episodio que, hasta ese momento, desconocía por completo.

Resulta que Miguel le confesó que allá por el 2019, mientras armaba su boda con Julia en San Isidro, unos delincuentes intentaron secuestrarlo justo en la entrada del departamento donde vivía.

"Me contó algo que yo no sabía, que me impresionó mucho, que unos días antes de casarse en Lima con Julia quisieron secuestrarlo", contó Jaime Bayly.

El momento, según el relato del escritor, fue bastante tenso. Los delincuentes lo habrían encañonado en el ingreso del edificio, pero Miguel contaba con guardaespaldas que reaccionaron de inmediato.

"Lo encañonaron en la puerta de su edificio, en San Isidro, pero Miguel, por suerte, tenía guardaespaldas y hubo un tiroteo", sostuvo Jaime Bayly.

Delincuentes escaparon con un costoso Rolex

El intento de secuestro finalmente no se concretó. Miguel logró salir de la situación con vida y los delincuentes huyeron, aunque no se fueron con las manos vacías.

De acuerdo con lo que contó el periodista, los delincuentes le terminaron quitando un Rolex Daytona, una reloj valorizado entre 70 mil y 80 mil dólares. "Al final lograron arrebatarle un reloj, un reloj Daytona, un reloj carísimo", afirmó el escritor.

El escritor contó que Miguel incluso lo ha llamado la atención por hablar públicamente de sus inversiones y de la fortuna que habría conseguido con los años. "No debería contar estas cosas porque Miguel me ha regañado, me ha reprendido, me ha amonestado", admitió Bayly.

Según Jaime, su hermano llegó a mandarle un correo para pedirle que dejara de hablar de esos temas. "Me mandó un mail amorosísimo, pero me decía: 'Por favor, no sigas diciendo eso'", señaló.

Para Jaime, la explicación podría estar relacionada justamente con aquel intento de secuestro ocurrido en San Isidro. El escritor consideró que aquella experiencia pudo haber hecho que Miguel prefiriera mantener un perfil bajo y cuidar mucho más la información sobre su patrimonio y su familia.

Así, Jaime Bayly reveló que su hermano Miguel Bayly sufrió un intento de secuestro en Lima en 2019. El ataque en San Isidro terminó en un tiroteo y los delincuentes escaparon con un Rolex Daytona.