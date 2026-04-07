Ministro del Interior revela que cámaras en buses de Vipusa detectarán armas de fuego: "Están integradas"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sobre la mañana de este martes 7 de abril, el ministro del interior, José Zapata, visitó el patio de maniobras de la empresa de transporte Vipusa en Ancón a solo días del atentado que terminó con la vida de una pasajera en plena Panamericana Norte.

Integradas al C4 de la PNP

Durante esta visita, el titular del Mininter conversó con los dirigentes y conductores de esta línea para comprometerse a brindarles mayor seguridad ante la ola de extorsión que sufren casi a diario. Para comenzar, una de las medidas será la instalación de cámaras de videovigilancia en la gran mayoría de unidades para que se pueda identificar a los posibles atacantes.

Al salir de este encuentro, José Zapata se tomó varios minutos para atender a los medios de prensa que buscaban conocer los acuerdos alcanzados. En primer lugar, el titular del Mininter dejó reafirmó el compromiso de la administración de José María Balcázar para luchar contra la ola criminal que sufre el país.

Seguidamente, Zapata dejó en claro que las cámaras implementadas en las unidades de transporte como Vipusa estarán integradas al C4 de la Policía Nacional del Perú donde siendo monitoreadas en todo momento.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | El ministro del Interior, José Zapata, visitó la empresa Vipusa tras el reciente atentado contra uno de sus buses. Tras su reunión con dirigente y conductores, precisó que las cámaras instaladas en los vehículos se integran a centrales de la PNP y gracias... pic.twitter.com/REltZLrtD0 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 7, 2026

"Como lo ha dicho el presidente José María Balcázar su preocupación y prioridad es combatir la criminalidad, específicamente los delitos de extorsión y homicidios. Y es por ello que se promulgó un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y en ese marco es que estamos recorriendo los patios de maniobra de las empresas a fin de articular e integrar sus cámaras que tiene cada uno de los buses con nuestros centros tecnológicos", indicó.

Detectarán armas de fuego en pasajeros

En esa misma línea, el integrante del gabinete indicó que la inteligencia artificial que posee estas cámaras ayudarán a detectar metales anómalos como los de un arma de fuego al interior de cualquier bus. Esto permitirá al conductor tener una atención especial cuando esta alarma sea activada.

"Por un lado, el 105 porque se esta instalando el botón de pánico para la acción inmediata del chofer para que tenga una respuesta rápida de la PNP y el Centro de Comando, Control, Computo y Comunicaciones que trabaja con inteligencia artificial", añadió.

En resumen, el ministro del Interior, José Zapata, reveló que las cámaras implementadas en los buses de Vipusa detectarán armas de fuego ya que la IA que contienen identifica metales en cada uno de los pasajeros a bordo.