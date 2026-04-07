Arequipa: Desarticulan a 'Los Ahumados del Misti' por presunto tráfico de drogas

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Golpe al tráfico de drogas! La Policía Nacional dio con la desarticulación de una banda criminal denominada como 'Los Ahumados del Misti', red dedicada al presunto tráfico de estupefacientes en la región de Arequipa. La detención se dio tras un seguimiento policial que dio con la captura de los involucrados en el distrito de Cayma.

Desarticulan a 'Los Ahumados del Misti'

La comercialización ilícita de drogas ha alcanzado una extensión total a nivel nacional. Es así que en Arequipa, la Policía Nacional del Perú (PNP) se mantuvo tras los pasos de una presunta organización criminal denominada como 'Los Ahumados del Misti' la cual contaba con operaciones criminales en Arequipa.

La intervención de la red criminal se dio tras un operativo en el distrito de Cayma, precisamente en el pueblo joven Buenos Aires tras un seguimiento encubierto por parte de agentes de la institución policial.

El operativo contaba con la participación de dos efectivos de la PNP, que tras camuflarse alrededor del domicilio, dieron cuenta de la entrada y salida de un sujeto del inmueble quien siempre acudía al lugar con una mochila. Además, la actitud misteriosa del hombre contribuyó a aumentar las sospechas.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Agentes de la Policía desarticularon a la presunta banda criminal 'Los Ahumados del Misti', en el distrito de Cayma, en Arequipa, por presunto tráfico de sustancias ilícitas. El operativo se gestó tras un paciente seguimiento de inteligencia en... pic.twitter.com/JlpaodmKIr — Exitosa Noticias (@exitosape) April 7, 2026

Tras continuar con la investigación, se dio paso a la intervención policial en contra del sujeto. Al hacer la inspección se le encontró una sustancia ilícita, la cual habría sido adquirida tras ingresar al domicilio.

Dos intervenidos dentro de la vivienda

Minutos después, los agentes policiales se dirigieron hacia el inmueble en cuestión. En el lugar se dio con la intervención de dos sujetos los cuales responden a los nombres de: Rodrigo Mamani y Miguel Leiva Castro (31), este último contaba con un morral negro en donde portaba cerca de medio kilogramo de marihuana.

De acuerdo a la investigación policial, la comercialización de los estupefacientes se daba en la parte alta de Cayma. Además, se encontró dinero en efectivo que sería producto de la venta ilícita de estupefacientes. Entre otros elementos intervenidos se encontró una balanza. Ahora los sujetos se encuentran bajo disposición policial en calidad de detenidos y serán investigados por el delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

Dos sujetos fueron intervenidos en el distrito de Cayma por formar parte de la presunta banda criminal 'Los Ahumados del Misti', dedicada al tráfico de drogas en el departamento de Arequipa.