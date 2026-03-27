Bomberos denuncian grave brecha presupuestal que supera los 1200 millones de dólares: "Estamos en la cola"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que los Bomberos son una de las entidades menos escuchadas por los últimos gobiernos. En cada emergencia que atienden reportan la deficiencia de sus vehículos, bombas o hasta equipos de protección personal, claves para enfrentar incendios de grandes magnitudes.

Denuncian brecha presupuestal

Precisamente, durante esta madrugada, los hombres de rojo fueron requeridos en Surco para extinguir un siniestro al interior de una fábrica textil. Luego de ello, el comandante territorial, Alfonso Panizo, aprovechó las cámaras de los medios para alzar su voz de protesta frente al escaso dinero recibido por parte del Estado.

Según comentó, desde hace varios años existe una brecha salarial que supera los 1200 millones de dólares los cuales son necesarios para reemplazar unidades obsoletas que cuentan con décadas de uso. Incluso, tomó como ejemplo las múltiples ayudas por parte del Ejecutivo a Petroperú a pesar de su evidente déficit económico.

"Estamos profundamente preocupados porque nuestra brecha es de mas o menos 1200 millones de dólares. Para que se equipe todo el Perú, requerimos esa cantidad, no para crecer sino para reemplazar carros que tiene 30,40 y hasta 50 años operando. En este incendio, tres carros se nos han malogrado. Estamos en la cola de la cola, pero el Estado le entrega plata a compañías públicas que están quebradas", indicó.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Surco, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú advirtió sobre una grave brecha presupuestal que supera los 1200 millones de dólares, situación que pone en riesgo su capacidad operativa y la atención oportuna de emergencias. "Estamos... pic.twitter.com/Qhw2SyxeOk — Exitosa Noticias (@exitosape) March 27, 2026

En esa misma línea, la autoridad de los Bomberos precisó que tampoco cuentan con el presupuesto suficiente para atender la demanda nacional de pilotos. Estos son claves para las emergencias atendidas ya que son los encargados de operar los equipos y vehículos.

"A nivel nacional requerimos 2500 pilotos, ellos manejan y hacen toda la operación de tierra mientras estamos metidos en el incendio y el presupuesto que tenemos es para 500 pilotos. Solo hay dos municipios que se mojan pagando pilotos y a nivel nacional alrededor de seis", añadió.

Exigen regulación clave para su operatividad

Otro punto en el que hizo énfasis fue en la regulación que exige a las estructuras y edificaciones contar con sistemas corta fuego que impidan que las llamas traspasen a oras propiedades. Según precisó, el documento fue entregado en el 2018 al Ministerio de Vivienda, pero hasta la fecha no ha sido oficializado por el Estado.

"Estamos entrando a abril del 2026, vamos a tener elecciones en unas semanas y no tenemos una regulación que fue presentada en el 2015, ese es el daño que nos hace la falta de continuidad. Es una regulación en diversas edificaciones para evitar que los incendios pasen de un lugar a otro de manera rápida", finalizó.

En resumen, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú denunció una grave brecha presupuestal pues necesitan 1200 millones de dólares para continuar operando con normalidad.