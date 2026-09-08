Puma Carranza y su inesperado pedido para el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes ya empieza a calentarse y, como era de esperarse, el 'Puma' Carranza no podía quedar fuera de la previa. El histórico crema volvió a ser noticia por un inesperado pedido relacionado con el partidazo en Matute.

'Puma' Carranza podría volver a Matute

Se viene el Alianza vs. Universitario y el ambiente está que quema. Este sábado 12 de setiembre ambos se ven las caras en Matute por la fecha 9 del Clausura, y lo curioso es que el 'Puma' Carranza anda evaluando pisar de nuevo la cancha íntima para meterle condimento al encuentro.

La previa del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes ya se vive con todo. El esperado partido se jugará este sábado 12 de septiembre en Matute, por la fecha 9 del Torneo Clausura, y uno de los personajes que podría volver a aparecer en Matute es nada menos que el 'Puma' Carranza.

El exjugador y uno de los máximos referentes de la 'U' fue consultado sobre la posibilidad de acompañar nuevamente al plantel crema en el recinto blanquiazul.

La situación recuerda inevitablemente a lo ocurrido el 8 de noviembre de 2023, cuando el 'Puma' Carranza acompañó a la delegación de Universitario a Matute para la final de vuelta de la Liga 1. Ese día, la 'U' venció 2-0 a Alianza Lima y se consagró campeón nacional.

Ahora, todo indica que el 'Puma' también quiere estar cerca del equipo en este nuevo clásico. Sin embargo, todavía no sabe si finalmente irá a Matute.

Carranza contó que varios jugadores de Universitario le han pedido que los acompañe. Entre ellos mencionó a Álex Valera, Jorge Murrugarra, Edison Flores y Andy Polo, quienes, según explicó, siempre quieren que esté presente.

"De verdad que no sé (si irá al Estadio de Matute). Hablé con Álex Valera, con Jorge Murrugarra, Edison Flores, Andy Polo, ellos siempre quieren que vaya, pero la verdad no sé", señaló en L1 MAX.

El histórico crema dejó claro que, si se da la oportunidad, no tendría ningún problema en ir. Además, destacó la tranquilidad con la que ve al actual plantel de Universitario de cara a un partido tan bravo como el clásico.

"Yo no tengo problemas en ir porque con los jugadores hablo bastante. Los jugadores tienen una calidad y, sobre todo, una fe y personalidad que ellos siempre están tranquilos. Así vaya yo o no, ellos van a estar tranquilos", agregó.

Alianza Lima y la 'U' van por el triunfo

Esta vez, Universitario llega al clásico con la necesidad de recuperarse después del empate 2-2 ante Comerciantes Unidos. La 'U' necesita sumar de a tres para seguir metida en la pelea por el Torneo Clausura.

Alianza Lima tampoco está para regalar puntos. Los blanquiazules vienen de empatar ante Juan Pablo II y también tienen la obligación de conseguir una victoria en casa.

Así, el 'Puma' Carranza podría volver a Matute para el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, luego de que varios jugadores cremas le pidieran acompañarlos. Aunque todavía no confirma su asistencia, el histórico jugador ya habría solicitado estar dentro de la delegación de la 'U'.