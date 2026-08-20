Ministro César Astudillo presentó estrategias contra la delincuencia ante la Cámara de Diputados

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, César Astudillo, se presentó ante la Cámara de Diputados para exponer sus principales estrategias contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana. Durante su intervención, el titular del sector enfatizó el empleo de la inteligencia operacional.

Inteligencia operacional y control del tráfico ilegal de armas

Como parte de las líneas de acción planteadas para debilitar las estructuras delictivas, el ministro remarcó la importancia de golpear la capacidad logística y financiera de las bandas organizadas. Astudillo sostuvo que ninguna organización criminal puede operar sin acceso a recursos clave, por lo que el fortalecimiento de la inteligencia técnica, humana y de señales resulta indispensable para desarticular sus operaciones en el territorio nacional.

En esa misma línea, el titular del Ministerio del Interior señaló que se está reforzando la fiscalización a cargo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). El funcionario cuestionó las irregularidades en el comercio de pertrechos en regiones del país y subrayó la necesidad de rastrear el origen y destino de las armas que terminan en manos de la delincuencia.

Asimismo, el sector busca cortar el flujo de armamento y municiones mediante un monitoreo estricto sobre quiénes las adquieren y cómo se movilizan a nivel regional. Para la gestión ministerial, la trazabilidad del material bélico constituye un pilar fundamental para reducir los índices de violencia armada en las calles.

César Astudillo resaltó la importancia del control fronterizo

Respecto a la seguridad en los límites territoriales, el ministro anunció el fortalecimiento del control fronterizo en coordinación con las autoridades de Migraciones. La estrategia contempla optimizar el intercambio de información de inteligencia para detectar el ingreso irregular de personas con antecedentes delictivos o vinculadas a redes criminales trasnacionales.

Como parte de los avances en esta materia, Astudillo informó que el Poder Ejecutivo ejecuta medidas directas de sanción y retiro del país contra ciudadanos extranjeros que no acrediten su permanencia legal. Según detalló ante el pleno legislativo, se registra un ritmo de expulsión que alcanza un promedio de 50 ciudadanos indocumentados de manera semanal.

Finalmente, el ministro reiteró que el éxito de estas acciones dependerá de un trabajo integrado entre los distintos poderes del Estado y los organismos operadores de justicia. Con ello, se busca consolidar un sistema de seguridad integral que combine la fiscalización migratoria, la inteligencia operativa y la sanción efectiva de los delitos.