Cristiano Ronaldo sorprende con NUEVO LOOK en su regreso a Al Nassr tras su boda

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia en Arabia Saudita. El delantero portugués reapareció en los entrenamientos del Al Nassr con un look renovado que rápidamente se convirtió en tendencia mundial.

A sus 41 años, el máximo goleador histórico del fútbol sorprendió con un corte moderno tipo mid fade y cabello decolorado en tono rubio cenizo, dejando atrás su clásico estilo castaño. El cambio fue interpretado por muchos como parte de una renovación personal y mediática en esta nueva etapa de su vida.

Un regreso esperado

La presentación del nuevo estilo coincidió con su regreso al club tras unos días de ausencia, en los que protagonizó uno de los momentos más comentados del año: su boda con Georgina Rodríguez.

El portugués se mostró sonriente y en plena forma, mientras sus compañeros celebraban tanto su nueva imagen como su reincorporación al equipo. En redes sociales, las fotografías del entrenamiento se viralizaron en cuestión de horas, con miles de comentarios que destacaban el aire juvenil que le otorga el nuevo corte.

AL-NASSR Y POSTECOGLOU LE DIERON LA BIENVENIDA A CRISTIANO RONALDO 🔙 🇵🇹



El portugués de 41 años se sumó a los entrenamientos del equipo de Arabia Saudita, con nuevo look, su entrenador le dedicó unas palabras por su llegada y su reciente casamiento con Georgina Rodríguez,... pic.twitter.com/iJfqNcwKjq — TyC Sports (@TyCSports) August 13, 2026

Nuevo corte, nueva meta

El cambio de look llega en un momento clave de su carrera. Ronaldo busca alcanzar la histórica cifra de 1,000 goles oficiales, ya que actualmente suma 978, y mantener su vigencia en la liga saudí.

Además, tras anunciar que no volverá a jugar con la selección de Portugal después del Mundial 2026, el foco de su trayectoria está puesto en el Al Nassr y en su marca personal CR7, que sigue siendo una de las más poderosas en el mundo del deporte y la moda.

Cristiano y Georgina se casaron tras casi 10 años

La segunda mitad de su reaparición estuvo marcada por la confirmación de su matrimonio con Georgina Rodríguez. La pareja celebró una ceremonia íntima en Portugal, acompañados de sus hijos y testigos cercanos. La noticia fue compartida en redes sociales con una imagen de sus manos con los anillos puestos.

La pareja confirmó su unión en redes.

El anuncio generó una ola de felicitaciones de colegas, celebridades y millones de seguidores alrededor del mundo, consolidando a la pareja como uno de los íconos más mediáticos del deporte y el espectáculo.

Con este doble acontecimiento, Cristiano Ronaldo demostró que sigue vigente y está listo para más. Su regreso al Al Nassr no solo marca el inicio de una nueva temporada, sino también el comienzo de una etapa personal que combina vida familiar y objetivos deportivos, con la misma intensidad que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.