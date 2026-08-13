Bellingham regresa al Real Madrid tras el Mundial y revela que siente al trabajar con Mourinho: "Es un sueño"

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Jude Bellingham ya se encuentra entrenando con el Real Madrid tras regresar del Mundial y habló sobre su primera etapa bajo las órdenes de José Mourinho. El mediocampista inglés destacó su ilusión por compartir vestuario con el técnico y aseguró que llega preparado para competir nuevamente esta temporada.

El regreso al trabajo

El regreso de Bellingham completa la incorporación de los internacionales que participaron en el Mundial. Bellingham volvió a Valdebebas y realizó entrenamientos con el plantel, mientras el club continúa preparando la temporada 2026-27 bajo la dirección de Mourinho en esta etapa.

"Siento que tengo una relación con él ya y es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho. Solo tuve una ocasión para verle, pero estoy muy emocionado por ver cómo es. Es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho", declaró.

El centrocampista explicó que su regreso al club ocurre después de una participación mundialista que calificó como una experiencia positiva. Bellingham señaló que ahora está listo para volver a competir con sus compañeros del Real Madrid y expresó su deseo de conseguir victorias esta temporada.

Bellingham: "Es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho. Estoy muy excitado por saber cómo es". pic.twitter.com/X3MeycMD0d — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) August 13, 2026

Sobre Mourinho, Bellingham contó que apenas tuvo una oportunidad previa de verlo, aunque afirmó que ya siente una relación con el entrenador. El inglés también manifestó su entusiasmo por conocer mejor sus métodos de trabajo y comenzar una etapa junto al técnico portugués en Madrid.

Las primeras sensaciones

Durante sus primeros entrenamientos, Bellingham también habló sobre las exigencias físicas de la preparación. El jugador explicó que está corriendo mucho y realizando bastante trabajo con balón, además de afrontar sesiones con calor, una situación que describió como difícil, pero positiva para el equipo blanco.

El futbolista aseguró que afronta esta temporada con una percepción diferente después de sumar experiencia. Bellingham señaló que ahora se siente más maduro y que tiene buenas sensaciones respecto al nuevo curso, especialmente por la llegada de los nuevos fichajes y la presencia de Mourinho.

El jugador mostró sus respetos.

El regreso del inglés se produce mientras el Real Madrid avanza en su preparación para la nueva campaña. El equipo dirigido por Mourinho continúa trabajando antes del inicio de la Liga, con Bellingham otra vez integrado en el grupo después de su participación con la selección de Inglaterra.

Bellingham también resaltó lo que significa vestir la camiseta del Real Madrid. El mediocampista afirmó que jugar allí representa un honor y un orgullo para él, además de expresar su deseo de permanecer durante muchos años en la institución.

El jugador cerró su intervención dirigiéndose directamente a los aficionados madridistas. Bellingham confirmó que ya está de regreso para trabajar y competir otra vez con el equipo, en una etapa que comienza con Mourinho en el banquillo y con nuevos objetivos para toda la plantilla.