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Keiko Fujimori durante su visita a Lambayeque para acciones de prevención de El Niño: "Los indicadores no son alentadores"

Como parte de su visita a Lambayeque para supervisar las acciones de prevención ante El Niño, Keiko Fujimori mencionó que los indicadores no son alentadores por lo que trabajarán con rapidez.

Keiko Fujimori brinda detalles sobre su visita a Chiclayo
Keiko Fujimori brinda detalles sobre su visita a Chiclayo (Difusión)

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 11/08/2026

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a la región Lambayeque para supervisar las acciones de prevención ante la posible llegada del fenómeno El Niño y fue recibida por una gran cantidad de vecinos a orillas del río Reque.

Keiko Fujimori brinda detalles sobre los trabajos de prevención

Durante su visita, la mandataria Keiko Fujimori destacó la necesidad de acelerar los trabajos de preparación y respuesta frente a los riesgos que podrían generarse por el incremento de lluvias y el desborde de ríos.

La mandataria explicó que las labores estarán enfocadas principalmente en la limpieza y descolmatación de cauces, con el objetivo de reducir los riesgos para la población y las zonas agrícolas. Asimismo, señaló que las autoridades deben trabajar de manera articulada para garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Creación de una Comisión de Riesgos

Una vez que llegó a la región, la lideresa de Fuerza Popular estuvo acompañada por algunos ministros de su equipo, entre ellos el titular de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas.

Asimismo, como parte de su plan de acción, Fujimori mencionó la que vienen ejecutando la creación de una Comisión de Riesgos ante el fenómeno El Niño. Las personas que la integran son: Ministro de economía, Agricultura, Defensa, Vivienda, jefe de Indeci y el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

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"Esta comisión lo que busca es tomar decisiones de manera rápida y convocar a todas las autoridades competentes", sostuvo la presidente.

Indicadores sobre el impacto no son alentadores

La jefa de Estado advirtió que los indicadores relacionados con el fenómeno El Niño "no son alentadores", por lo que su gestión busca fortalecer las acciones preventivas en diferentes regiones del país.

Incluso, la presidenta recordó que, antes de asumir formalmente el cargo, ya había mantenido coordinaciones con las autoridades regionales. En ese contexto, indicó que el Gobierno Regional de Lambayeque cuenta con maquinaria disponible para realizar trabajos preventivos, pero enfrenta dificultades para cubrir los costos de combustible, por lo que esos detalles los verán con el ministro de Economía.

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"De los 1900 puntos críticos del Perú, vamos a priorizar 569, esperamos que estos números se incrementen", manifestó, al explicar que se busca concentrar inicialmente los esfuerzos y recursos en los lugares que presentan mayores niveles de riesgo.

Finalmente, Keiko Fujimori durante su visita a Lambayeque para acciones de prevención de El Niño señaló que la prioridad será proteger la vida de los ciudadanos con la preparación y también se contempla el abastecimiento de almacenes con alimentos, así como la disponibilidad de botes y otros equipos necesarios para atender oportunamente a las poblaciones afectadas.

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