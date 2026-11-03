Brasil: medio centenar de adultos mayores se 'gradúan' como nuevos Papá Noel a pocas semanas de Navidad

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El icónico santuario del Cristo Redentor, en lo alto del cerro del Corcovado en Río de Janeiro, fue escenario este martes de la apertura extraoficial de las festividades navideñas en Brasil con la singular graduación de 55 hombres mayores que se capacitaron para representar a Santa Claus.

Una tarea que necesita práctica

Ataviados con sus tradicionales trajes rojos y barbas blancas, los alumnos celebraron la culminación de su preparación en la Escuela de Papá Noel de Brasil.

Durante el proceso formativo, los participantes aprendieron técnicas especializadas de canto, dicción, interpretación, postura e improvisación, herramientas clave para interactuar adecuadamente con los niños, responder a sus ocurrencias y transmitir la magia de la temporada.

La ceremonia sorprendió gratamente a turistas nacionales y extranjeros que visitaban el principal sitio turístico de Río, como una pareja de visitantes ecuatorianos que, en testimonios recogidos por EFE, calificó el evento como un acontecimiento inédito y festivo.

Varios graduados destacaron el profundo impacto personal de esta labor; tal es el caso de Marinezio Teixeira de Oliveira, un camionero autónomo que recibe su segundo certificado, o Bernard Caban, un panadero de 59 años que descubrió que ser Papá Noel transformó su perspectiva humana al contagiarse del cariño genuino de las familias.

Un proyecto para la reinserción de los mayores

Detrás de esta consolidada iniciativa se encuentra su fundador y director, Limachem Cherem, quien, según cuenta, ideó el proyecto hace 33 años tras encarnar a 'Santa' en una obra de teatro y recibir múltiples invitaciones para repartir obsequios

Lo que comenzó en su primera promoción con apenas 22 alumnos ha crecido exponencialmente hasta superar el millar de adultos formados en su programa a lo largo de su historia institucional, recibiendo cada año más de doscientos aspirantes que compiten por una plaza.

Para calificar e ingresar a la academia, los candidatos deben cumplir con estrictos criterios: ser mayores de 60 años, contar con barba y cabello blancos o canosos de manera natural, y mostrar una marcada disposición para laborar durante la temporada decembrina.

Además del componente lúdico, la formación cumple una importante dimensión social, ofreciendo a jubilados y personas en desempleo una valiosa vía de reincorporación al mercado laboral y de ingresos adicionales.

Así, entre la solemnidad del Cristo Redentor y los anticipados preparativos por las fiestas de fin de año, la temporada navideña comienza a manifestarse en la región, uniendo la tradición, el compromiso social y el deseo colectivo de mantener viva la ilusión.