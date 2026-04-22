Minsa anuncia campaña médica GRATUITA del 24 al 26 de abril: ¿En qué regiones?

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) anuncia nueva campaña médica gratuita desde el viernes 24 al domingo 26 de abril. Conoce en qué regiones, quiénes se verán beneficiados y qué especialidades de salud se ofrecerá.

Campaña médica gratuita: ¿En qué región y quiénes se beneficiarán?

De acuerdo a lo revelado por el ministerio liderado actualmente por Juan Carlos Velasco, se brindará atención médica gratuita a través de su estrategia de Minsa Móvil en la ciudad de Chiclayo. La jornada se ejecutará desde el 24 al 26 de abril con el objetivo de no solo atender enfermedades, sino también prevenirlas a tiempo.

Con esta campaña sin costo alguno, permitirá a muchas familias tener la oportunidad de realizarse chequeos médicos sin la necesidad de desplazarse largas distancias. Asimismo, el Minsa precisa que durante la jornada se contará con grandes profesionales de la salud para orientar a las personas y absolver todas sus dudas sobre sus malestares.

Para poder ser atendidos solo deben acercarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) desde las 8:00 a.m. en el estadio Elías Aguirre. La medida va dirigida a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

¿Qué especialidades se ofrecerá en la campaña de salud?

De acuerdo al Minsa se ofrecerá atención en especialidades como pediatría, psiquiatría, cardiología, ginecología, neumología, oftalmología, dermatología, endocrinología, medicina familiar y otorrinolaringología. Asimismo, se brindará atención en servicios como:

Medicina general.

Obstetricia.

Psicología.

Nutrición y optometría.

Finalmente, la entidad precisó que en la campaña médica en Chiclayo se entregará sin costo alguno, medicamentos y lentes de lectura, permitiendo que los pacientes inicien sus tratamientos de inmediato.

Minsa móvil ofrecerá campaña gratuita de salud en Chiclayo.

Minsa incorpora vacuna contra el virus sincitial respiratorio

Como se recuerda, en entrevista con Exitosa, el ministro Juan Carlos Velasco anunció que se dará inicio, por primera vez en Perú, con la vacunación a madres gestantes y recién nacidos contra el virus sincitial respiratorio (VSR).

En ese marco, a través de la resolución ministerial N° 403-2026/MINSA, el Minsa promulgó la modificación de la Norma Técnica de Salud N.° 196-MINSA/DGIESP-2022, que establece el Esquema Nacional de Vacunación, incorporando por primera vez en el país la protección contra el VRS, principal causa de infecciones respiratorias graves en recién nacidos y lactantes.

"Lo que se prometió, se cumplió. Con esta decisión vamos a evitar la muerte de neonatos, especialmente de los prematuros. En el Perú nacen entre 28 mil y 30 mil prematuros cada año, lo que representa cerca del 10 % de los nacimientos, población altamente vulnerable frente al VRS", destacó el ministro de Salud.

El Minsa reafirma su compromiso de llevar servicios de salud a donde más se necesitan, por lo que realizará una campaña médica gratuita en Chiclayo del 24 al 26 de abril ofreciendo atención en más de 10 especialidades.