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Fatal accidente aéreo: Avión ejecutivo se estrella en aterrizaje forzoso y sus dos tripulantes pierden la vida

Un terrible accidente de un avión ejecutivo en el aeropuerto de La Romana, en República Dominicana, causó la muerte del piloto y el copiloto.

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Fatal accidente aéreo: Avión ejecutivo se estrella en aterrizaje forzoso y sus d (composición)

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 07/06/2026

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Un avión ejecutivo que partió desde Puerto Rico se estrelló la tarde del domingo en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana, tras intentar un aterrizaje forzado. La tragedia aérea causó la muerte de los dos pilotos, únicos ocupantes de la aeronave.

Tragedia aérea en República Dominicana causa la muerte de dos personas

La aeronave, un avión ejecutivo modelo G.200, se había abastecido de combustible en el aeropuerto La Romana y había despegado con destino a la ciudad de Austin, en el estado de Texas (EE. UU.) cuando a poco tiempo de iniciar el vuelo reportó problemas en la aeronave.

Según informaron medios dominicanos, la tripulación notificó a la torre de control, estando a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana, acerca de la pérdida de potencia en uno de los motores y solicitó autorización para regresar de inmediato al aeropuerto.

Sin embargo, en dicha maniobra de aterrizaje forzoso ocurrió el accidente, que causó la muerte de los dos únicos ocupantes del vehículo, quienes han sido identificados como Erick Javier Diago y Rudy Ghazal, ambos de nacionalidad estadounidense.

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"La aeronave de matrícula estadounidense, registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, tenía a bordo a sus dos tripulantes, el piloto y copiloto. No se reportaron pasajeros", indicó el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) en una nota de prensa.

Autoridades aéreas investigan accidente

Actualmente el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) se encuentran investigando el suceso para determinar las causas exactas del fatal accidente.

A través de sus redes sociales, el diputado de La Romana, Eugenio Cedeño Areche, compartió videos en donde se observan unidades de bomberos locales actuando de manera célere para atender la emergencia aérea del vuelo chárter.

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Asimismo, indicó que el personal de las dirección de Migraciones y de Aduanas apoyaba las labores junto con los empleados de la terminal aérea, con el objetivo de asegurar el área.

En conclusión, un terrible accidente de un avión ejecutivo en el aeropuerto de La Romana, en República Dominicana, causó la muerte del piloto y el copiloto.

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