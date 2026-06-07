Elecciones 2026: Adulto mayor denuncia grave robo dentro de local de votación

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La segunda vuelta en Arequipa se vi empañada luego de un indignante acto delictivo que sorprendió a los votantes. Un adulto mayor que acudió a votar fue blanco de la delincuencia cuando un sujeto desconocido y mediante el engaño logró arrebatarle su collar personal.

Detalle de la denuncia presentada

Este hecho se dio en la mañana de este domingo en las instalaciones del colegio Independencia Americana, ubicado en el Cercado. Según La República, el elector buscaba emitir su voto alrededor de las 10:30 am para cumplir con su deber cívico. No obstante, lo que debió ser una tranquila jornada labora, se terminó convirtiendo en una inolvidable experiencia.

Los agentes de la Policía Nacional del Perú han iniciado las diligencias correspondientes para identificar al responsable del robo. Según las primeras investigaciones, el malhechor habría estudiado cuidadosamente los movimientos del adulto mayor dentro del centro de votación, buscando el momento preciso para actuar impunemente.

Colegio Independencia Americana en Arequipa.

La familia del afectado exige mayor seguridad en los centros de sufragio para evitar que ciudadanos vulnerables sigan siendo víctimas de la delincuencia. Asimismo, solicitaron a las autoridades revisar exhaustivamente las cámaras de vigilancia del colegio, esperando que estas permitan capturar al sujeto lo más pronto.

Este caso ha generado gran indignación en Arequipa, motivando a los ciudadanos a exigir protocolos de protección más estrictos durante las jornadas electorales. La policía continúa con el patrullaje preventivo en las zonas aledañas, mientras el caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Ausencia de protocolos de seguridad

De acuerdo a relato de los familiares, el personal de la ONPE explicó que si se hubiese reportado de inmediato, las autoridades hubiesen activado el protocolo de seguridad, en donde se habría activado un protocolo de seguridad y se hubiesen cerrado temporalmente todos los accesos al colegio en busca del responsable.

Este incidente subraya una negligencia preocupante en la planificación logística para este proceso electoral. Resulta inaceptable que un local de votación, diseñado para ser un espacio seguro y democrático, se convierta en el escenario de un robo planificado ante la pasividad de los responsables del orden público.

Por ello, este lamentable suceso debe marcar un precedente necesario para que las autoridades electorales refuercen los protocolos de seguridad. Proteger a los ciudadanos más vulnerables no es opcional; es una responsabilidad ineludible que debe garantizarse en todo recinto, asegurando que la participación electoral ocurra sin riesgos ni delincuencia.