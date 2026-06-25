¡Cifras preocupantes! Minsa revela que más de 125 mil niños llevan una vida sedentaria y brindan recomendaciones

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Salud

A través de sus canales oficiales, el Minsa anunció que luego de realizar un estudio en niños, los resultados arrojaron que más de 125 mil menores de edad llevan una vida sendentaria, dado que están más tiempo conectados frente a pantallas, descuidando las actividades en las que estén en movimiento. Por esta razón, la institución de salud dio algunas recomendaciones.

Cifras alarmantes reveladas por el Minsa en un sector de la población

Un reciente informe del Minsa y el INS, reveló que los niños realizan cada vez menos actividad física, mientras que, por otro lado se incrementan las horas frente a dispositivos electrónicos. Esta problemática se habría suscitado tras la pandemia que ocurrió en el 2020 por el covid-19.

El reporte, elaborado por el Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (Cenan) del INS, evaluó la situación de 254 816 niños y niñas entre los 8 y 11 años de edad, encontrando que el 49.3 % de ellos presenta una conducta sedentaria. Esto significa que permanecen más de cinco horas al día sentados o acostados , sin considerar el tiempo destinado al descanso nocturno.

Minsa recomienda actividad física en familia para combatir el sedentarismo en la niñez.



Luego de que un informe del INS revelara que más de 125 000 niños y niñas entre 8 a 11 años presentan conductas sedentarias tras la pandemia.



➡️ Más información: https://t.co/Tge9KEyq2l pic.twitter.com/f9bpryqKWl — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 25, 2026

El estudio también revela que tres de cada cuatro menores incrementaron su exposición a pantallas luego de la pandemia, una tendencia que ha favorecido la consolidación de hábitos sedentarios desde edades tempranas. El mayor tiempo dedicado a dispositivos electrónicos, como celulares, tablets, computadoras y televisores, ha reducido espacios destinados al juego activo y al movimiento.

Panorama en la población adulta

Dicha situación también genera preocupación en la población adulta. Según el informe del INS, únicamente el 3.1 % de adultos alcanza niveles altos de actividad física, mientras que el 60 % mantiene niveles bajos o ligeros de ejercicio.

La combinación de alimentación poco saludable y bajos niveles de actividad física incrementa el riesgo de enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Recomendaciones del Minsa ante estas cifras

Frente a esta situación, el Minsa recordó que la prevención del sedentarismo infantil requiere la participación activa de toda la familia. La entidad recomienda promover actividades al aire libre, establecer límites al tiempo de uso de pantallas y fomentar la práctica regular de actividad física desde los primeros años de vida.

Asimismo, la institución destacó que incentivar el movimiento diario no solo contribuye a prevenir enfermedades, sino que también favorece el desarrollo físico, emocional y social de los niños, ayudándolos a construir hábitos saludables que pueden sostener durante la adultez.