Minsa confirma nueve fallecidos por leptospirosis y más de 1200 casos: Estas son las regiones más afectadas

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud reportó 9 personas fallecidas por leptospirosis solo hasta el miércoles 26 de marzo y registran más 1200 casos de esa enfermedad.

Casos confirmados

Aunque hay una alerta epidemiológica es preciso indicar que se han presentado casos de esta enfermedad desde 2022, sin embargo, la advertencia no se dio debido a que la cantidad de fallecidos no era mayor hasta la semana epidemiológica N°11.

En 2022 se detectaron 999 infectados y sin fallecidos, en 2023 confirmaron 2365 casos y un fallecido, en 2024 hubieron 2156 enfermos con 4 fallecidos y en 2025 se dieron 3465 casos con 3 fallecidos. La que preocupa es que la cifra de fallecidos en el mismo periodo en 2026 se registraron 9 muertes.

Casos confirmados y fallecidos

Según el CDC Minsa, solo en 2026 se detectaron 706 casos de leptospirosis en mujeres y 532 en hombres. En cuanto a las edades, 241 casos se dieron en menores de 11 años, 185 casos en adolescentes de 12 a 17 años, 280 casos en jóvenes de 18 a 29 años, 404 casos entre adultos de 30 a 59 años y 128 en adultos mayores de 60 años. Respecto de los fallecidos, 2 son menores de 11 años, 2 jóvenes entre 18 y 29 años, 3 en adultos de 30 a 59 años y 2 en adultos mayores.

Casos confirmados y fallecidos

Según la sala situacional de CDC Minsa, en 2026 las cinco regiones con más casos de leptospirosis son Loreto, Ucayali, San Martín, Tumbes y Piura . El primero cuenta con 354 casos, el segundo le sigue con 138, el tercero con 119, el cuarto con 101 y el último con 65.

Casos confirmados y fallecidos

Alerta epidemiológica

La alerta epidemiológica por leptospirosis fue emitida por el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) el 20 de marzo, marcando un nivel de atención sanitaria en el país frente al impacto de las lluvias intensas. La medida, oficializada mediante la Alerta Epidemiológica AE-CDC-N°004-2026, busca reforzar la vigilancia, detección y respuesta en todos los establecimientos de salud ante el incremento del riesgo.

Según el Minsa, esta disposición se aplica en regiones declaradas en emergencia, como Lima, Piura, Cusco, Junín y San Martín, entre otras. La finalidad es asegurar una atención oportuna en centros de salud públicos y privados, en un contexto donde las lluvias han favorecido la propagación de la enfermedad.

Hasta el miércoles 25 de marzo el Ministerio de Salud reportó 9 fallecidos por leptospirosis y más de 1200 casos confirmados en el país, siendo las regiones más afectas por las lluvias las golpeadas.