Leptospirosis en aumento: Junín registra 18 casos confirmados en los primeros meses del 2026

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la alerta epidemiológica del Minsa a nivel nacional, la leptospirosis continúa en aumento y cobrando vidas en nuestro país, especialmente ante lluvias e inundaciones. En la región Junín, la Dirección Regional de Salud (Diresa) confirmó un total de 18 casos en lo que va del 2026.

Este lunes 23 de marzo, la Diresa Junín presentó su último reporte de casos hasta la semana epidemiológica 11 del año, donde se evidenció un incremento de ocho casos en comparación a los primeros tres meses del año anterior.

El estudio arrojó que la provincia que reúne la mayor cantidad de contagios es Chanchamayo, con un total de nueve casos. Le sigue Satipo, con seis; y Jauja y Chupaca, que presentan un caso cada una. También informaron que un caso procede de Lima.

Según las autoridades, las personas que contrajeron la enfermedad estuvieron expuestas a zonas húmedas y contaminadas, donde la presencia de roedores incrementa el riesgo de transmisión, especialmente en la selva central.

Es por ello que la Diresa intensificó la vigilancia epidemiológica y las intervenciones preventivas en las zonas más afectadas, con el fin de detectar oportunamente nuevos casos y evitar su propagación.

También se recomienda a la población que, en caso de presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular, acudir a los establecimientos de salud, sobretodo si han estado en contacto con aguas estancadas o zonas inundadas.

Leptospirosis ya cobra tres vidas en Piura: Diresa refuerza vigilancia ante elevado riesgo.

Piura reporta tres muertes confirmadas por leptospirosis

El pasado viernes, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura confirmó el fallecimiento de tres personas a causa de leptospirosis en lo que va del 2026. Ante la situación, el Minsa emitió una alerta epidemiológica a nivel nacional.

Esta infección bacteriana transmitida principalmente mediante el contacto con fluidos contaminados de animales como roedores y perros, ya está afectando a diversas regiones del Perú.

En la región Piura, la información fue reportada por el director regional de Salud, Joe Olivares López, quien señaló que los tres decesos evidencian dificultades en la identificación de los signos de alarma, tanto por parte de la población como en centros de salud.

En ese sentido, alertó sobre la necesidad de fortalecer la detección temprana de la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de la leptospirosis y quiénes son más propensos?

Es importante mencionar que los síntomas más frecuentes de la leptospirosis se encuentran fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular intenso, especialmente en las pantorrillas.

Estos indicios demandan atención médica inmediata, ya que el tratamiento no es similar a otras enfermedades febriles leves, es decir, infecciosas a causa de virus, bacterias y parásitos.

Según la Diresa, las personas que presentan mayor riesgo de complicaciones graves son las que poseen comorbilidades, como diabetes, hipertensión o enfermedades renales.