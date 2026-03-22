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Leptospirosis: ¿Cómo prevenir el contagio a través de mascotas y alimentos?

Aunque la enfermedad es endémica en zonas de lluvia, el riesgo en las ciudades aumenta por el contacto con orina de roedores y mascotas infectadas.

Cómo prevenir la Leptospirosis
Cómo prevenir la Leptospirosis Composición Exitosa

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/03/2026

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La leptospirosis es una enfermedad infecciosa zoonótica causada por la bacteria "Leptospira", transmitida principalmente por la orina de animales infectados (roedores, perros, cerdos). 

Ingresa al cuerpo humano por piel herida o mucosas, causando fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares, pudiendo complicarse desarrollando el "Síndrome de Weil".

Y aunque los casos suelen incrementarse tras lluvias e inundaciones, en zonas urbanas también puede haber contagios cuando no existe un adecuado cuidado sanitario de las mascotas ni un correcto almacenamiento de alimentos en el hogar.

Síntomas

Entre las principales señales de alerta de la enfermedad figuran:

  • Fiebre alta
  • Dolor de cabeza intenso 
  • Dolores musculares, especialmente en la espalda baja y las piernas.

A estos malestares se pueden sumar dolor abdominal, diarrea, enrojecimiento de los ojos, así como náuseas y vómitos. Ante estas señales, especialmente si hubo contacto con agua estancada, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud.

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¿Cómo prevenir la leptospirosis?

Entre las principales medidas de prevención, el Ministerio de Salud recomendó:

  • Usar botas altas al estar en contacto con agua acumulada
  • Mantener limpios los espacios de cocina
  • Eliminar la basura para evitar roedores 
  • Lavar y almacenar adecuadamente los alimentos
  • Limpiar los enlatados antes de consumirlos 
  • Beber siempre agua hervida

¿Quiénes están en riesgo?

Algunos grupos presentan mayor exposición a la leptospirosis, como veterinarios, guardaparques, trabajadores de zoológicos y personal de saneamiento que manipula aguas residuales. 

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También los turistas que visitan zonas amazónicas y tienen contacto con cochas o aguas estancadas, donde la bacteria puede ingresar incluso por los ojos.

Especialistas indican que alrededor del 95 % de los casos evoluciona de forma leve y se recupera con tratamiento oportuno. Sin embargo, entre el 5 % y 10 % puede desarrollar el "Síndrome de Weil", la forma más grave de la enfermedad, que puede causar ictericia, hemorragias, insuficiencia renal y compromiso de órganos.

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Animales infectados expulsan bacterias en la orina

La leptospirosis es causada por una bacteria que se aloja en los riñones de los animales infectados y se expulsa a través de la orina. Esta puede contaminar el agua, el suelo húmedo, el lodo o los alimentos.

El contagio en personas ocurre cuando la bacteria ingresa al organismo por la piel (especialmente si hay heridas) o por las mucosas como ojos, nariz o boca.
En entornos urbanos, uno de los principales focos de riesgo está en el manejo de alimentos dentro de la vivienda. Productos almacenados en sacos, como arroz o maíz, pueden contaminarse si no están bien cerrados. En caso de detectar contacto de roedores con alimentos, éstos deben desecharse.

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