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Minsa emite alerta epidemiológica por leptospirosis ante lluvias intensas en varias regiones del país

El Ministerio de Salud del Perú advierte incremento del riesgo de leptospirosis por lluvias intensas e inundaciones, con más de mil casos registrados y medidas urgentes.

Autoridades sanitarias reforzarán la vigilancia, diagnóstico y prevención.
Autoridades sanitarias reforzarán la vigilancia, diagnóstico y prevención. (Composición Exitosa)

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Salud / Actualizado al 20/03/2026

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La alerta epidemiológica por leptospirosis emitida por el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) marca un nivel de atención sanitaria en el país frente al impacto de las lluvias intensas. La medida, oficializada mediante la Alerta Epidemiológica AE-CDC-N°004-2026, busca reforzar la vigilancia, detección y respuesta en todos los establecimientos de salud ante el incremento del riesgo.

Según el Minsa, esta disposición se aplica en regiones declaradas en emergencia, como Lima, Piura, Cusco, Junín y San Martín, entre otras. La finalidad es asegurar una atención oportuna en centros de salud públicos y privados, en un contexto donde las lluvias han favorecido la propagación de la enfermedad.

Hasta la Semana Epidemiológica 10, se han reportado 1045 casos y 5 fallecidos, de los cuales tres están confirmados y dos en investigación. Las regiones más afectadas son Piura, San Martín, Tumbes y Junín, donde las condiciones climáticas han elevado el riesgo sanitario.

Refuerzo en vigilancia y diagnóstico

La alerta dispone medidas específicas para el sector salud. Entre ellas, la notificación inmediata de casos sospechosos, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y el procesamiento de muestras en un plazo no mayor a 24 horas. Además, se implementará el diagnóstico molecular mediante pruebas PCR a través de laboratorios especializados.

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También se contempla la asistencia técnica a los servicios de salud para mejorar la atención de pacientes, así como la organización de redes de referencia y contrarreferencia. Estas acciones buscan detectar a tiempo la enfermedad y reducir complicaciones graves.

Según el Minsa, otra línea clave es el control de la calidad del agua para consumo humano, con énfasis en la desinfección y monitoreo de parámetros como el cloro residual. Asimismo, se reforzarán campañas informativas y la distribución de medicamentos e insumos médicos en las zonas afectadas.

Prevención y riesgos en la población

Entre los síntomas más frecuentes están fiebre alta, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas y enrojecimiento de ojos. En casos graves, puede comprometer órganos vitales si no se trata a tiempo.

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Las autoridades recomiendan evitar el contacto con agua estancada, usar botas en zonas inundadas, no caminar descalzo y mantener una adecuada higiene. También se pide almacenar correctamente el agua y eliminar residuos para prevenir la proliferación de roedores.

Según el Minsa, estas acciones son clave para reducir el impacto de la enfermedad en un contexto de lluvias intensas. La alerta epidemiológica por leptospirosis busca contener el avance de casos y proteger a la población en regiones vulnerables, reforzando la prevención, vigilancia y respuesta sanitaria.

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