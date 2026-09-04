Muere Francisco Reséndez a los 85 años: icónico actor conocido por darle voz a Scooby-Doo en español

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del doblaje mexicano acaba de perder a uno de sus grandes pilares y referentes con décadas de experiencia. Francisco Reséndez, el actor conocido por haber dado voz a Scooby-Doo en español, además de haber sido uno de los directores de doblaje más conocidos de su generación, falleció a la edad de 85 años.

Parte a la eternidad la voz de Scooby-Doo en español

Su fallecimiento tuvo lugar el miércoles, pero recién durante el último jueves se hizo pública la noticia por parte de colegas del mundo del doblaje y cercanos al actor desatando de inmediato una oleada de mensajes de condolencias por parte de colegas, alumnos y fanáticos que crecieron escuchando su emblemática voz.

Vale indicar que hasta el momento familiares o personas cercanas no han revelado detalles de la causa de la muerte del también destacado locutor. Reséndez siempre mantuvo su vida personal bajo un perfil completamente reservado y privado y logró consolidarse como uno de los grandes pioneros de la industria del doblaje en México.

Con una trayectoria caracterizada por la versatilidad y una potencia vocal inconfundible, el director de doblaje construyó un legado artístico plasmado en la televisión y cine internacional. Fue así que durante toda su carrera profesional prestó su talento a diversos personajes sumamente recordados en la industria del entretenimiento.

Francisco Reséndez, la voz de Scooby-Doo y el comandante Pixis, ha fallecido a los 85 años. pic.twitter.com/3SaIKRkW3f — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) September 3, 2026

Los recordados personajes a quien dio voz Francisco Reséndez

Dentro de sus trabajos será recordado por haber dado su voz a Scooby-Doo en varias de sus series ochenteras, como "El show de Scooby-Doo" y "El show de Scooby-Doo y Scrappy-Doo".

Asimismo interpretó al miedoso y hambriento can en las películas animadas "Scooby-Doo y los hermanos Boo" (1987), "Scooby-Doo y la escuela de fantasmas" (1988) y "Scooby-Doo y la carrera de los monstruos" (1989).

Otros personajes que interpretó gracias al doblaje son "Dot Pyxis" en el anime "Attack on Titan" y "Makarov Dreyar" en "Fairy Tail", además de algunos villanos como "Bucéfalo" y "Esclavo" en la serie animada "Halcones Galácticos".

Como director, tuvo una exitosa carrera en múltiples estudios, incluyendo Audiomaster 3000, destacando su trabajo al dirigir el doblaje de las primeras ocho temporadas de "Los Simpson" y también "¡Oye Arnold!".

Su experiencia como locutor comercial y director complementó una carrera que comenzó cuando el doblaje mexicano todavía se encontraba en una etapa muy diferente a la industria que conocemos actualmente.

Francisco Reséndez murió a los 85 años y dejó detrás una trayectoria difícil de resumir en un solo personaje. Para algunos será siempre la voz de Scooby-Doo, para otros, Dot Pyxis en el anime Attack on Titan e inclusive el director que ayudó a definir las primeras temporadas de Los Simpson. Pero no cabe duda que su legado perdurará en el tiempo