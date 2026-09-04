Alejandra Baigorria rompe su silencio tras denuncia por abandono de mascotas: "Yo no tengo nada que ver"

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria quedó en el ojo de la tormenta luego de una denuncia por presunto abandono de mascotas en un refugio de Chaclacayo. Tras la difusión del caso en Magaly TV, La Firme, la empresaria decidió romper su silencio y aclarar cuál es su relación con el albergue señalado.

Ale Baigorria es acusada de abandonar albergue

Todo comenzó cuando en Magaly TV, La Firme se mostraron imágenes de un refugio de animales ubicado en Chaclacayo. En el lugar permanecen varios perros rescatados que, según lo mostrado por el programa, estarían viviendo en condiciones bastante precarias.

La situación generó la molestia de un grupo de vecinos del distrito, quienes decidieron alzar su voz para reclamar por la atención que reciben estos animales. La protesta también alcanzó a Alejandra Baigorria y a su padre, Sergio Baigorria, quien actualmente es alcalde de Chaclacayo.

"Exigimos que Alejandra Baigorria venga a dar la cara", manifestó una de las vecinas frente a las cámaras. Otra persona también cuestionó la ausencia de la autoridad municipal: "¿Dónde está el señor alcalde? Esto es inaceptable".

Mientras las acusaciones empezaban a generar comentarios, Sergio Baigorria no se había pronunciado públicamente sobre el tema. Sin embargo, Alejandra sí decidió salir a responder después de la emisión del programa.

Alejandra Baigorria niega tener responsabilidad

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Alejandra Baigorria dejó claro que, según su versión, ella no tiene ninguna responsabilidad sobre el refugio de Chaclacayo. La empresaria explicó que existen dos albergues diferentes y que el que fue mostrado en televisión no es el que ella realizó.

"Lo que yo quería aclarar era que son dos albergues diferentes, no es que yo haya dejado tirado un albergue o algo así", señaló la esposa de Said Palao.

Baigorria aseguró que recién se enteró de la situación cuando sus seguidores comenzaron a enviarle la noticia y sostuvo que nadie se había comunicado con ella para pedirle ayuda.

"Yo no tengo nada que ver ahí. O sea, nadie. Si ellos me hubieran escrito a mí, me hubieran mandado un papel, una solicitud, me hubieran dicho: 'Pucha, necesitamos'. Con todo gusto, pero no me lo han mandado", manifestó.

Además, cuestionó que los vecinos hayan mencionado su nombre y planteó la posibilidad de que detrás de los reclamos exista un interés político. "¿Será que están haciendo una guerra política y usando mi nombre? Hay que investigar", comentó.

Así, Alejandra Baigorria rompió su silencio tras la denuncia por abandono de mascotas y negó tener responsabilidad sobre el refugio de Chaclacayo. La empresaria aseguró que se trata de un albergue distinto al que ella impulsó y cuestionó que los vecinos hayan utilizado su nombre en medio de sus reclamos.