Los Olivos: incendio se reactiva en fábrica de cosméticos Yobel y moviliza a cuatro unidades de bomberos

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio registrado hace cinco días en una fábrica de cosméticos ubicada en Los Olivos volvió a reactivarse durante la noche, generando una nueva emergencia que movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos. Las llamas se concentraron nuevamente en el interior del predio, donde todavía permanecen productos inflamables entre los escombros.

Bomberos continúan sus labores

Según información preliminar, el fuego se reavivó en dos zonas ubicadas en la parte media de la fábrica Yobel. Ante la emergencia, al menos cuatro unidades de los hombres de rojo acudieron al lugar y, durante la madrugada, tuvieron que ingresar por uno de los laterales del inmueble, destruyendo parte de la infraestructura para facilitar las labores.

Los bomberos utilizaron dos vehículos equipados con escaleras telescópicas para acceder a las zonas afectadas desde la parte alta y arrojar agua sobre los focos de fuego. La estrategia permitió controlar las llamas y evitar que estas continúen avanzando dentro de las instalaciones de la fábrica de cosméticos, que ya había sido afectada por un incendio de grandes proporciones.

El comandante Chirinos, de la compañía de Bomberos de Lima Norte, explicó que la reactivación del fuego estaría relacionada con la presencia de productos inflamables debajo de los escombros. "Mientras aún no se concluyan con los trabajos de remoción de escombros y limpieza, todavía se continuará reportando esta situación debido a que debajo de los escombros hay productos inflamables que ocasionan que el fuego se reactive en ciertos focos".

🔴🔵 Los Olivos: se reactiva incendio en la empresa Yobel.



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Emergencia fue controlada

La emergencia, reportada aproximadamente a las siete de la noche de ayer, ya fue controlada en su totalidad, según confirmó la autoridad. Sin embargo, los bomberos permanecerán dentro de la fábrica para continuar con las labores de remoción de escombros y limpieza, trabajos que podrían extenderse durante aproximadamente dos días más.

Cabe recordar que el incendio ocurrido cinco días atrás comprometió un área cercana a los 200 metros cuadrados de la fábrica Yobel. Hasta el momento, no se ha informado que la nueva reactivación del fuego haya provocado daños en las viviendas colindantes al predio. Las autoridades continúan supervisando la zona mientras culminan las labores de emergencia.

De esta manera, Los incendios recuerdan la importancia de prevenir cualquier situación de riesgo y actuar con rapidez. Ante una emergencia, mantén la calma, aléjate del humo, evacúa por rutas seguras y no regreses por objetos personales. Además, evita sobrecargar conexiones eléctricas y revisa periódicamente instalaciones, artefactos y materiales inflamables para reducir posibles accidentes.