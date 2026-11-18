18/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La situación legal de Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por el trágico atropello que cobró la vida de la deportista Lizeth Marzano el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro, dio un nuevo giro judicial.

Durante una jornada clave desarrollada este miércoles 18 de noviembre, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima resolvió dos solicitudes cruciales respecto al proceso.

Rechazan cese de prisión preventiva y la amplían

En primer lugar, el órgano jurisdiccional declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva presentado por la defensa legal de Villar, quien buscaba revocar la medida coercitiva bajo la cual permanece recluido desde marzo.

De manera paralela, y ante el inminente vencimiento de los primeros nueve meses de reclusión preliminar, el juzgado evaluó el requerimiento fiscal de ampliación.

Tras la deliberación correspondiente, el Poder Judicial confirmó la ampliación de la prisión preventiva por nueve meses adicionales, extendiendo la medida restrictiva hasta el 24 de agosto de 2027, garantizando así su permanencia en prisión mientras avanza la etapa intermedia del proceso penal.

#LoÚltimo. Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima amplió por nueve meses la prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, medida que vencerá el 24 de agosto de 2027. (1/3) — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 18, 2026

Ministerio Público pide más de 7 años contra Villar

En forma complementaria a estas decisiones sobre las medidas cautelares, el Ministerio Público formalizó su solicitud de condena contra el investigado, fijando un pedido acumulado de siete años y un mes de pena privativa de la libertad.

De acuerdo con el desglose de la imputación fiscal, la acusación comprende los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito.

Específicamente, la Fiscalía solicita cinco años de cárcel por el delito de homicidio culposo, además de la suspensión definitiva de la licencia de conducir, y una pena adicional sumada al pago de días multa y una reparación civil por los demás cargos conexos.

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Caso Lizeth Marzano: Poder Judicial rechaza pedido de cesación de prisión preventiva contra Adrián Villar. Además, el Ministerio Público pide siete años y un mes de cárcel



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Este requerimiento punitivo representa un paso determinante en la búsqueda de justicia para los familiares de la destacada deportista, marcando la ruta de lo que será el futuro juicio oral una vez concluyan las diligencias preparatorias a cargo del sistema judicial.

La decisión del Poder Judicial refleja así la gravedad de las imputaciones que recaen sobre Adrián Villar en el marco de una investigación que ha conmocionado a la opinión pública. Con la solicitud formal de la Fiscalía, el proceso entra a una fase crucial donde la justicia busca esclarecer plenamente las responsabilidades por la muerte de Lizeth Marzano y evitar cualquier atisbo de impunidad.