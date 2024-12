Morgan Quero: Congresista Zeballos presentará moción de interpelación contra ministro de Educación

Algunos miembros del Congreso de la República no han sido indiferentes ante las desafortunadas declaraciones de Morgan Quero, titular del Ministerio de Educación (Minedu), quien se expresó de forma desagradable sobre los ciudadanos fallecidos en las protestas.

El parlamentario de Acción Popular, Carlos Zeballos, indicó a la prensa que presentará una moción de interpelación contra el representante de Educación debido a que "no puede hablar de esa manera".

Este 11 de diciembre en la tarde, Almendra Ruesta, periodista del diario La República, le señaló al ministro de Educación que el Gobierno no se había pronunciado acerca de los cincuenta fallecidos en las protestas del 2022 y 2023 por el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre).

Ante ello, el ministro Quero no tuvo reparo en declarar que "los derechos humanos son para las personas, no para las ratas". Como es lógico, las declaraciones han generado revuelo en la ciudadanía, que se ha manifestado a través de las redes sociales criticando al funcionario.

"El ministro no puede hablar de esta manera. Está agrediendo a las regiones que están pasando, durante estas fechas, por momentos que no se pueden olvidar en la historia del Perú. En Apurímac ocurrió el día de hoy, precisamente. Entonces, esto no lo puede hacer el ministro. Inclusive está generando más conflictos cuando se deberían estar sanando las heridas", finalizó el congresista Zeballos.