Morgan Quero defiende gestión de Santiváñez y culpa a la Fiscalía de la Nación

En sintonía con otros miembros del Ejecutivo, Morgan Quero, representante de Educación, defendió la gestión de Juan José Santiváñez al frente del Ministerio del Interior (Mininter). A su consideración, la entidad responsable de la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país no es el Mininter, sino la Fiscalía de la Nación.

Según expresó en diálogo con Canal N, la Policía Nacional del Perú (PNP) hace su trabajo al detener delincuentes y criminales, pero algunos de ellos son liberados por el Ministerio Público. En tal sentido, sugirió que las acciones de dicha entidad se realizan con cálculos políticos, incluso si implica tomar alianzas con agrupaciones no democráticas.

"Hay una ensañamiento, una búsqueda de prolongar investigaciones, de hacer juegos con cálculo político... No sé, a lo mejor quieren plantear de nuevo escenarios de un golpe blanco. Y eso no lo podemos permitir. En alianza con poderes ocultos, que no son democráticos, que no le dan cara al país", comentó el titular del Ministerio de Educación (Minedu).