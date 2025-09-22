Mujer sufre terrible ataque de enjambre de abejas mientras repartía volantes en Jesús María

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una joven vivió momentos de terror luego que fuese atacada por un enjambre de abejas en el distrito de Jesús María, mientras se encontraba laborando repartiendo volantes.

Mujer sufre terrible ataque de abejas

Este terrible hecho se produjo la tarde del último domingo, mientras que la mujer se encontra realizando la promoción de una inmobiliaría. De pronto, chocó con un arbusto que contenía un panal y las abejas melíferas que se encontraban allí comenzaron a atacarla en todo su cuerpo.

De acuerdo a las imágenes de la grabación de una vecina de la zona, se muestra a la víctima gritando para pedir auxilio. Ante ello, agentes de serenazgo y transeúntes la ayudaron con el uso de extintores para espantar al gran número de insectos.

Tras esta situación, la ciudadana perjudicada tuvo que ser trasladada al hospital Arzobispo Loayza en el que se encuentra internada para recibir la atención médica correspondiente luego que terminara con el rostro enrojecido y con múltiples picaduras.

Las primeras indagaciones indican que, en el momento en que se suscitó este incidente se habrían realizado labores de limpieza lo que probablemente provocó que el enjambre cayera y posteriormente las abejas atacaran terriblemente a la joven.

Vecina de Jesús María denuncia el hecho

La vecina que grabó el ataque de abejas que sufrió la fémina denunció el hecho en declaraciones a la prensa. "Esta persona pudo haber fallecido el día de ayer, todo ocurrió el domingo cuando no había mucha transitabilidad donde esta joven estaba realizando labores en zancos repartiendo volantes", narró en diálogo con ATV Noticias.

Además, reveló que los trabajadores de la inmobiliaria para la cual trabajaba la víctima "cerraron la puerta a la joven". "No la ayudaron, eran de tres a cuatro trabajadores ahím la trabajadora se acercaba a pedir auxilio de rodillas (...) la miraban desdes los vidrios, pero no hacían nada", acotó.

En tal sentido, señaló que es "una falta muy grave que las empresas no tengan a un supervisor de seguridad según el trabajo". Asimismo, sostuvo que la joven fue socorrida por un experto en mitigación de insectos pasada aproximadamente una media hora, para finalmente ser derivada al hospital Loayza.

Como vemos, en el distrito de Jesús María, una joven vivió momentos de terror luego que un panal de abejas la atacara mientras se encontraba trabajando en una activación para una inmobiliaria. Fue auxiliada por personal de serenazgo y ahora se encuentra internada en el hopsital Arzobispo Loayza.