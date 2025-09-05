Abejas interrumpen partido de fútbol y obligan a suspender el encuentro

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una invasión de abejas interrumpió el partido de ida entre Envigado y Millonarios por la Copa Colombia en el Polideportivo Sur de Antioquia. Jugadores y cuerpos técnicos vivieron momentos de tensión, y el encuentro se suspendió dos veces, dejando en evidencia la falta de prevención.

Abejas paralizan partido

El primer incidente se produjo a los 55 minutos de juego, cuando el árbitro Mauricio Mercado decidió detener el partido. Un enjambre de abejas apareció cerca del campo y provocó una reacción inmediata: jugadores, entrenadores y asistentes se lanzaron al césped para protegerse de las picaduras.

Incluso el personal de mantenimiento se preparaba para intervenir, mientras los insectos sobrevolaban la zona. Tras una breve pausa, que permitió a los jugadores recuperarse y al árbitro evaluar la seguridad, el partido se reanudó.

Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. La aparición del panal evidenció la falta de previsión ante la presencia de estos insectos en los alrededores del estadio, algo que sorprendió a los futbolistas y al cuerpo técnico.

Segunda suspensión por enjambre

Cerca del minuto 72, luego de que Millonarios tuvo una clara oportunidad de gol neutralizada por el arquero Andrés Tovar, las abejas volvieron a aparecer, esta vez agrupándose sobre el arco defendido por Envigado.

Ante la situación, Mauricio Mercado suspendió nuevamente el encuentro para garantizar la seguridad de todos en el terreno de juego.

El personal del Polideportivo Sur intervino utilizando mangueras y aspersores para dispersar a los insectos, permitiendo que el partido se reanudara alrededor del minuto 72, sin riesgos para los jugadores ni el público presente.

Esta segunda pausa, de más de diez minutos, puso de relieve la importancia de contar con protocolos de prevención ante la presencia de enjambres en zonas urbanas y deportivas.

A pesar de los imprevistos, Envigado logró imponerse 1-0 ante Millonarios gracias al gol tempranero de Tomás Santiago Soto. La victoria permitirá al equipo defender la ventaja en el partido de vuelta, programado para el 2 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín, en Bogotá.

