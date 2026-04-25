Chorrillos: Conductor de la empresa de transportes SM salva de morir tras ser baleado por presuntos sicarios

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo atentado armado contra el transporte público se dio sobre la tarde de este sábado 25 de abril en Chorrillos. Y es que a solo metros de llegar a su paradero final, un bus de la empresa de transportes Sur Lima fue baleado por presuntos sicarios generando alarma entre los vecinos.

Balean bus en Chorrillos a metros de su paradero final

Exitosa acudió rápidamente hasta este punto en el mencionado distrito para conocer detalles de esta lamentable suceso. De acuerdo a testigos, la unidad se encontraba muy cerca de culminar su recorrido e ingresar a su patio de maniobras en la zona Inmaculada de Villa.

En ese momento fueron sorprendidos por un sujeto encapuchado que disparó sin reparo alguno contra la luna de los buses buscando alcanzar al conductor. Según indicaron los vecinos, se alcanzaron a escuchar un total de tres balazos para que luego el atacante huyera a bordo de una moto lineal que lo esperaba a unos metros.

Pese a ser baleado, el chofer continuó con su recorrido hasta llegar a su paradero final para ponerse a buen recaudo junto con algunos pasajeros que seguían a bordo de su unidad. Recién ahí pudo percatarse que el vidrio de su lado había quedado destruido a raíz del atentado.

Tras unos minutos, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la escena de la emergencia para acordonarla e iniciar con las diligencias de rigor. Ahí pudieron recoger varios casquillos de balas y otros elementos que ayuden en la identificación de los atacantes.

🔴🔵 #LaHoraDelVolante🚦🚦 | La tarde del sábado 25 de abril, en el distrito de Chorrillos, un sujeto disparó contra un bus de la empresa de Transporte y Servicios Múltiples Sur Lima cuando se encontraba retornando a su paradero inicial. Afortunadamente, el chofer del vehículo... pic.twitter.com/yY6xNR5zKO — Exitosa Noticias (@exitosape) April 26, 2026

Vecinos temen por sus vidas

Exitosa también pudo conversar con uno de los vecinos de esta zona de Chorrillos que presenció parte del atentado. El ciudadano aseguró tener mucho miedo por la situación que se vive ya que los residente del lugar toman esos buses para dirigirse a sus respectivos destinos.

"Dos facinerosos que vinieron en busca del bus para dispararle. Hubo tres disparos, una persona corriendo y otra que lo estaba esperando en moto. De acá nos dirigimos a nuestros trabajos y todos los vecinos que vivimos acá. Estamos bien atemorizados", indicó.

Es importante precisar que en octubre del 2025 esta línea denunció haber recibido amenazas extorsivas de parte de una banda criminal que les exigían el pago de 50 mil soles para no atentar contra ellos.

En resumen, un bus de la empresa de transportes Lima Sur fue atacado a balazos en Chorrillos a solo metros de su paradero final. Por suerte, el conductor resultó ileso.