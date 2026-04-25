Costa Verde: MML ordena el cierre total del Circuito de Playas por evento deportivo internacional

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 26 de abril el tránsito vehicular del Circuito de Playas de la Costa Verde será cerrado en su totalidad debido a la realización de un evento deportivo internacional. Así lo indicó la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de un comunicado en el que anunciaron que la medida regirá desde las 3:00 hasta las 11:00 a.m.

Cerrarán Costa Verde por evento deportivo

Según indica este pronunciamiento, por decreto supremos emitido por el Minedu, se declaró de interés internacional la realización del 'IronMan 70.3 2026' en nuestra capital. Por ello, la medida de cierre aplica en ambos sentidos e irá desde la calle Virú, en el distrito de San Miguel, hasta la avenida Defensores del Morro (ex Huaylas), en Chorrillos.

Costa Verde será cerrada por evento deportivo internacional.

En total serán ocho horas donde esta importante vía permanecerá cerrada por lo que la comuna capitalina pidió a los conductores tomar las precauciones necesarias para evitar molestias e incomodidades.

"Esta restricción implica el cierre de todos los accesos a la Costa Verde, que corresponde a los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos, por lo que pedimos a los conductores tomar sus precauciones y utilizar las avenidas principales de la parte superior del Circuito de Playas", indica el comunicado.

Desvíos tras cierre de Costa Verde

La Municipalidad de Lima también dio a conocer que los ciudadanos que quieran ir de sur a norte por esa parte de la capital deberán usar las avenidas Costanera, Bertoloto, Brasil, Javier Prado y la Vía Expresa Paseo de la República. También podrían circular por las avenidas Antonio José de Sucre, Del Ejército, el circuito de malecones y la avenida Pedro de Osma, hasta llegar a su respectivo destino.



En sentido contrario, de sur a norte, los vehículos deberán transitar por las avenidas Chorrillos, Pedro de Osma, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Del Ejército, jirón Salaverry y la avenida La Paz. Otra opción será entrar a la Vía Expresa Paseo de la República usando la avenida Escuela Militar y la avenida República de Panamá.

El IronMan 70.3 se realizará en Lima este domingo 26 de abril.

"Durante las horas de cierre, inspectores de tránsito de la Gerencia de Movilidad Urbana estarán desplegados en la zona para orientar a los conductores y regular el flujo vehicular. A partir de las 11:00 horas, al concluir el evento, las vías serán reabiertas y se restablecerá la circulación en condiciones normales", añadieron.

De esta manera, la Municipalidad de Lima anunció el cierre total de la Costa Verde desde las 03:00 hasta las 11:00 a.m. por la realización del 'IronMan 70.3 2026'.