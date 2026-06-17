Municipalidad de Lima inicia empadronamiento para trasladar a artistas de la Alameda Chabuca Granda

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante las obras de remodelación de la infraestructura de la Alameda Chabuca Granda, espacio que albergaba a numerosos artistas urbanos, la Municipalidad Metropolitana de Lima inició el proceso de empadronamiento para su reubicación. La medida busca trasladarlos a un nuevo recinto que les permita continuar desarrollando sus actividades artísticas con normalidad.

Empadronamiento de artistas que se encontraban en la Alameda Chabuca Granda

La Municipalidad Metropolitana de Lima inició el empadronamiento de los artistas urbanos de la Alameda Chabuca Granda, espacio donde actualmente la institución realiza trabajos de recuperación y mejora de infraestructura pública en favor del turismo y de la población que recorre los espacios.

La iniciativa se realiza en cumplimiento de lo anunciado por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo

¿A quiénes esta dirigido el empadronamiento?

La medida tiene como objetivo registrar a músicos, cómicos y artistas escénicos que trabajan en la zona para facilitar su posterior reubicación temporal mientras se ejecutan las obras que buscan una remodelación del espacio. Con ello, la institución busca garantizar la continuidad de las actividades culturales y minimizar el impacto social que pueda generar en las vidas de los artistas urbanos que ejecutan sus labores en esta zona.

Dicha iniciativa se desarrolla en cumplimiento de los acuerdos respaldados por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien dispuso la implementación de acciones inmediatas para atender la situación de los trabajadores del arte que utilizan la Alameda Chabuca Granda como espacio de presentación y sustento económico.

Asociaciones que se reunieron con la Municipalidad de Lima

Entre las organizaciones con las que la Municipalidad de Lima viene sosteniendo reuniones para coordinar el proceso de reubicación se encuentran:

La Asociación MEGO y sus Estrellas, el comediante José Luis Cachay Ramos, la Asociación Delicia Musical, la Asociación ACANUR, la Asociación NOCESUR, la Asociación SUMAQ KAPCHI, la Asociación Chabuca Granda A1, la Asociación de Intérpretes Chabuca Granda y la Asociación de Artistas Cómicos Urbanos Internacionales (AACUIN).

Cabe señalar que las organizaciones representan en promedio a 30 artistas por cada una de ellas.

En ese sentido, la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima mantiene reuniones de trabajo con representantes de los distintos colectivos, a fin de coordinar alternativas de reubicación temporal. Estas acciones se desarrollan de manera articulada con los propios artistas para garantizar la continuidad de sus actividades.

Finalmente, con estas acciones, la Municipalidad de Lima inicia empadronamiento para trasladar a artistas de la Alameda Chabuca Granda.