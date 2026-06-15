Renzo Reggiardo anuncia reubicación de artistas por obras en la Alameda Chabuca Granda en el Centro de Lima

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a los cambios suscitados en la Alameda Chabuca Granda, muchos artistas urbanos se han quedado sin la locación para trabajar en este espacio público. Frente a esa situación, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo ha evaluado opciones viables para los trabajadores, anunciando que realizará la reubicación de los mismos.

Alcalde de Lima anuncia reubicación de los artistas

Mediante una comunicación oficial publicada en la cuenta de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el alcalde Renzo Reggiardo manifestó su postura frentre a la situación que están viviendo los artistas escénicos, músicos y cómicos por la remodelación de la Alameda Chabuca Granda.

"Expreso mi total respaldo y empatía hacía los artistas escénicos, músicos y cómicos que se han visto impactados por el actual proyecto de remodelación de la Alameda Chabuca Granda"

🗞️ l El alcalde @Renzo_Reggiardo anunció el empadronamiento y reubicación de los artistas afectados mientras se ejecutan las obras de recuperación en la Alameda Chabuca Granda a fin de garantizar la continuidad de sus labores durante el proceso de intervención.



Asimismo, se... pic.twitter.com/RpwoYPdEPl — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 15, 2026

En ese sentido, el alcalde Renzo Reggiardo enfatizó en que comprende que, este sector de la población depende exclusivamente de estos espacios públicos. Por esta razón, la Municipalidad de Lima ha tomado acciones inmediatas que tienen como finalidad mitigar el impacto económico y social.

"La primera medida concreta es la puesta en marcha de un empadronamiento general de cada uno de los artistas afectados. Este registro técnico y ordenado será el padrón oficial que servirá como base para una reubicación justa y bien planificada"

Teniendo en cuenta ello, el burgomaestre enfatizó que, para viabilizar este proceso la Gerencia de Cultura desde hoy 15 de junio se encuentra en un diálogo abierto sosteniendo reuniones de coordinación con los presidentes y dirigentes de las diversas asociaciones que dan vida a la alameda.

¿Dónde sería la reubicación de los artistas urbanos?

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo mencionó que están tomando en consideración las instalaciones de los clubes metropolitanos, también llamados parques zonales, así como el anfiteatro de la iglesia Santa Rosa que se encuentra ubicado en el Centro de Lima.

Para considerar este lugar, se tomo en cuenta la gran afluencia de personas, siendo considerado turístico, lo que lo hace ideal para que los artistas desarrollen sus actividades de manera digna y segura.

Alcalde se dirigió a Carlos Álvarez

Mediante la comunicación, el alcalde de Lima se dirigió al excandidato presidencial Carlos Álvarez y a todos los artistas que han expresado su preocupación, reafirmando el compromiso de la Municipalidad de Lima con el arte urbano.

Finalmente, con esta acciones Renzo Reggiardo anuncia la reubicación de artistas escénicos, cómicos y musicos por obras en la Alameda Chabuca Granda en el Centro de Lima.