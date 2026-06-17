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Renzo Reggiardo descarta candidatura: se enfocará en culminar su gestión municipal

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que no postulará a ningún cargo público en las próximas elecciones. El burgomaestre enfatizó que su meta principal es terminar su gestión.

El alcalde descartó postular a algún cargo público.
El alcalde descartó postular a algún cargo público. (Difusión)

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/06/2026

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La decisión del alcalde Renzo Reggiardo marca un hito en el escenario político actual. Tras los diversos rumores sobre una posible postulación, el burgomaestre fue contundente al señalar que su prioridad absoluta es concluir su mandato el 31 de diciembre, priorizando el bienestar de los limeños.

Compromiso con la gestión capitalina

El burgomaestre sostuvo que su determinación de no participar en la contienda electoral responde a las irregularidades observadas en los recientes procesos generales. Según Renzo Reggiardo, estos eventos afectaron las garantías necesarias para un ejercicio democrático transparente, influyendo directamente en su decisión personal de alejarse.

"Ahora estoy haciendo mi mayor esfuerzo para entregar la ciudad el 31 de diciembre de este año en las condiciones que yo quisiera entregarla y, sobre todo, como los limeños esperan, con servicios adecuados", señaló el alcalde de Lima.

El funcionario instó a los diversos actores políticos, comunicadores y líderes de opinión que difundieron versiones sobre una supuesta candidatura suya a rectificarse públicamente. Resaltó que pedir disculpas o reconocer errores informativos es un ejercicio de hidalguía necesario para fortalecer el debate político serio.

La autoridad municipal precisó que estas versiones sobre una futura postulación carecen de sustento real. Aseguró que su agenda diaria sigue enfocada exclusivamente en atender las demandas de los ciudadanos de Lima, sin distraerse con ambiciones de carácter electoral que no corresponden con sus objetivos actuales.

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Transparencia en la labor pública

Es fundamental destacar que el alcalde busca centrar la atención en la ejecución de obras y la mejora de los servicios. A pocos meses de concluir su periodo, el foco de la municipalidad sigue puesto en la entrega de proyectos prometidos a la ciudadanía limeña.

La postura de Reggiardo busca disipar cualquier duda sobre sus intenciones electorales futuras, reafirmando que no forma parte de ninguna lista. Esta aclaración permite que la gestión municipal de Lima continúe enfocada exclusivamente en resolver los problemas críticos que afectan a los residentes diariamente.

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El burgomaestre reiteró que las listas de candidatos ya se encuentran en proceso de presentación, por lo que es el momento de aclarar las especulaciones. Su mensaje final es un llamado a la responsabilidad de los medios al momento de difundir información sobre cargos públicos.

Finalmente, el alcalde agradeció el interés ciudadano por sus acciones políticas, pero insistió en que su ciclo actual se cierra con la entrega de resultados concretos. Con esta declaración, se da por cerrado el debate sobre su posible participación en el próximo periodo de gobierno nacional.

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