18/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart vivió un momento inesperado durante el estreno de la obra teatral 'No es otra fiesta de chamba', protagonizada por su expareja Korina Rivadeneira. El piloto acudió acompañado de su familia para apoyarla, pero terminó en el centro de atención cuando la actriz protagonizó un beso con el argentino Nacho Di Marco como parte de una escena.

¿Cómo reaccionó Mario al beso de Korina y Nacho?

Aunque disfrutó de la presentación, la situación tomó por sorpresa al exchico reality cuando varias cámaras de espectáculos comenzaron a enfocar directamente su rostro para registrar su reacción. Según contó, no esperaba convertirse en uno de los protagonistas de ese momento y, por unos segundos, no supo cómo reaccionar frente a los camarógrafos.

Al respecto, Mario aclaró que su incomodidad no tuvo relación con el beso ni con algún sentimiento de celos. Por el contrario, reconoció que se trataba de una escena de ficción y que Korina estaba cumpliendo con su trabajo como actriz. Además, recordó que ambos llevan casi diez meses separados, por lo que aseguró que no tenía inconvenientes con esa situación.

"Es un beso de actuación y, además, estamos separados hace más de casi 10 meses y normal. Solo que no me lo veía venir y el momento fue incómodo, no por el beso de la obra, sino por las cámaras y qué van a decir", contó.

Sin embargo, explicó que la atención de la prensa lo hizo sentir incómodo, principalmente porque parecía que los camarógrafos estaban esperando precisamente esa escena para captar cada uno de sus gestos. El piloto consideró que sus expresiones podían ser interpretadas de distintas maneras, lo que lo puso en una posición inesperada durante la función.

Mario Hart conversó con Korina Rivadeneira tras el beso

Después de la presentación, Mario contó que conversó con Korina y le manifestó que le habría gustado recibir una advertencia sobre la presencia de tantas cámaras y la escena romántica. De esa manera, habría podido prepararse para la situación o incluso evitar asistir para no convertirse en el centro de atención.

"Le dije: 'Oye, me hubieras dicho por lo menos que iban las cámaras y que había un beso, para un poco estar preparado o por último no ir y que no haya esta situación de que me estén ponchando a mí cuando hay un beso en la ficción'", sentenció.

Finalmente, reveló que la actriz le explicó que la cantidad de cámaras también había tomado por sorpresa a los integrantes de la producción teatral, quienes tampoco esperaban semejante despliegue de la prensa. Así, Hart dejó en claro que el episodio no estuvo relacionado con celos hacia su expareja, sino con la exposición inesperada que vivió frente a los medios.