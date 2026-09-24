Augusto Thorndike responde a críticas tras cuestionar a camarógrafo en vivo: "Que les arda"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Augusto Thorndike respondió a las críticas que recibió luego de cuestionar en vivo a un camarógrafo de Willax durante un despacho desde Lurigancho-Chosica. El periodista se convirtió en tendencia en redes sociales y posteriormente se refirió al tema durante Contracorriente, donde rechazó los comentarios recibidos.

Thorndike cuestionó trabajo de camarógrafo en vivo

La controversia comenzó durante el la emisión de Al Día con Willax, cuando Thorndike interrumpió un enlace porque los movimientos de cámara le provocaban mareo. El conductor pidió buscar otro profesional y cuestionó públicamente el desempeño técnico durante la transmisión realizada desde Lurigancho-Chosica.

Durante ese momento, Thorndike también cuestionó la preparación del camarógrafo para realizar una cobertura en vivo. Sus declaraciones quedaron registradas durante la emisión y fueron difundidas en redes sociales, donde el nombre del periodista comenzó a aparecer entre las tendencias por el episodio televisivo.

Que habla de profesionalismo thorndike si cuando fue a CUBA a estudiar cine, solo juergueaba, un día decidió hacer un TRÍO, pero se pasó d líneas y entró en pánico, en pleno trío acuchilló a uno de ellos, REGRESÓ al Perú, NUNCA SE GRADUÓ @augustothorndike pic.twitter.com/3bbGvQdhN7 — Indignados Perú ® (@Indignados_P) September 23, 2026

El episodio generó un pronunciamiento del Colegio de Periodistas de Lima, que rechazó la actitud y los calificativos utilizados durante la transmisión. El gremio señaló que las observaciones sobre el desempeño profesional o técnico deben realizarse mediante instancias internas, sin exposición despectiva ante el público.

El comunicado del Colegio de Periodistas de Lima exhortó a los medios de comunicación a promover espacios laborales basados en respeto, solidaridad gremial y ética profesional. El pronunciamiento se produjo después de que imágenes del intercambio entre Thorndike y el camarógrafo circularan en redes sociales.

#CPL | 📢 El CPL rechaza el maltrato y los calificativos emitidos públicamente contra un camarógrafo durante la transmisión en vivo de "Al Día con Willax".#SeguimosConstruyendoElCambio@willaxtv @RPPNoticias @canalN_ @Latina_Noticias pic.twitter.com/4J9qUaVHr3 — Colegio de Periodistas de Lima (@CPLimaPe) September 23, 2026

Augusto Thorndike responde a las críticas

Tras la difusión del incidente y las reacciones generadas en redes sociales, Thorndike abordó el tema durante Contracorriente. El periodista respondió con ironía a cuestionamientos y aseguró que los comentarios publicados contra él no modificaban su actividad frente a cámaras durante el programa y en vivo.

"Así que soy tendencia, jojolete. Pero aquí estoy, y que les arda. No me afectan sus comentarios, no se gasten, no veo el Twitter", indicó.

Thorndike explicó que no utiliza X, antes conocida como Twitter, para publicar opiniones. Señaló que su cuenta fue hackeada años atrás y afirmó que permanece en esa plataforma solo como observador, por lo que descartó publicaciones realizadas desde perfiles que utilicen su nombre.

El periodista agregó que no considera relevantes los comentarios que recibe en redes sociales y mantuvo su postura tras el incidente con el camarógrafo. También comparó su resistencia ante las críticas con la de Rafael López Aliaga, al mencionar una expresión sobre el exfuncionario.

Augusto Thorndike respondió a las críticas después de cuestionar a un camarógrafo en vivo, mientras el Colegio de Periodistas de Lima se pronunció sobre el episodio. El periodista sostuvo que continuará realizando su trabajo y explicó su posición ante comentarios surgidos después de la transmisión.