Huacachina en alerta: Fiscalía advierte PELIGRO INMINENTE por tubulares que operan en las dunas

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La seguridad de los turistas que visitan las dunas de Huacachina vuelve a estar en el centro de la atención. La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ica emitió una alerta informativa ante los riesgos que, según su evaluación, presentan los vehículos tubulares que realizan recorridos turísticos en esta zona.

Bajo el título "Tubulares en Ica: un peligro inminente", el Ministerio Público advirtió sobre las condiciones técnicas y legales en las que operarían algunas de estas unidades, luego de que se anunciara el reinicio de sus actividades en las dunas de Huacachina.

La alerta fiscal se difundió después de que la Asociación de Tubulares Dunas Segura anunciara el retorno de sus operaciones tras una reunión con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Sin embargo, el MTC descartó haber otorgado una autorización de funcionamiento, mientras que el Mincetur señaló que la seguridad turística continúa siendo una prioridad.

Fiscalía alerta por fallas de seguridad

De acuerdo con la Fiscalía, uno de los principales problemas detectados está relacionado con la fabricación de los tubulares. Estas unidades serían ensambladas de manera artesanal a partir de componentes usados y, según la alerta, no contarían con controles de ingeniería que permitan certificar su estabilidad o prevenir posibles volcaduras.

El Ministerio Público también señaló que los vehículos carecerían de planos y de pruebas técnicas de impacto, vibración, resistencia y estabilidad. A ello se suma la ausencia de un certificado de conformidad acreditado ante el MTC.

Otro factor de riesgo estaría relacionado con las condiciones en las que circulan por las dunas. La Fiscalía advirtió que estos vehículos operan en zonas con alta posibilidad de volcamiento y que, en algunos casos, excederían su capacidad.

La alerta también menciona el uso de recipientes inadecuados para almacenar combustible, situación que podría incrementar el riesgo de incendio o explosión mientras los turistas se encuentran a bordo. Asimismo, se identificó la utilización de piezas desgastadas en el armado de algunas unidades.

Exhortan a intervenir tubulares

Ante este escenario, la Fiscalía realizó una serie de exhortaciones a las autoridades competentes. Al Gobierno Regional de Ica y al Ministerio de Cultura les pidió cumplir con la protección de la zona intangible y adoptar acciones legales frente al uso de las dunas como estacionamiento y la circulación de vehículos que incumplan la normativa.

A la Municipalidad Provincial de Ica le solicitó clausurar de manera definitiva los talleres donde se realice el armado de estos vehículos y gestionar un espacio de depósito para las unidades que operen al margen de las disposiciones vigentes.

En tanto, la Policía Nacional del Perú fue exhortada a ejecutar operativos continuos y trasladar al depósito a los tubulares que no cumplan con las exigencias correspondientes.

Por su parte, la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (Apetur) planteó la instalación de mesas de diálogo técnicas con las entidades del Gobierno. El gremio pidió evaluar normas que permitan compatibilizar la actividad turística y la protección de los puestos de trabajo, pero remarcó que cualquier alternativa debe garantizar la seguridad de los visitantes.

La alerta de la Fiscalía coloca nuevamente bajo escrutinio la operación de los tubulares en las dunas de Huacachina. Mientras las autoridades evalúan las condiciones técnicas y legales de estas unidades, el Ministerio Público demanda acciones concretas para evitar que vehículos que no cumplan las exigencias continúen trasladando turistas en una zona de alta actividad turística.