Madre de menor que fue brutalmente agredido en pollería exige justicia: "Ya no puede comer"

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La madre de la víctima, Janet Aguilar, expresó su profunda impotencia y exigió justicia ante la brutal agresión que sufrió su hijo. Relató que, tras el violento ataque en la pollería, el joven tuvo que ser trasladado al hospital y ahora presenta serias secuelas físicas y psicológicas, al punto de no poder realizar acciones básicas como comer. Asimismo, sostuvo que su hijo intentó buscar una forma de pago para solucionar la situación, pero los trabajadores del restaurante optaron por la violencia.

Lejos de dialogar pacíficamente o solicitar la oportuna intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP), el propietario y sus trabajadores reaccionaron con extrema violencia. Los agresores cogieron un fierro caliente con carbón encendido de la cocina y lo colocaron directamente sobre la boca del adolescente.

Grave estado del menor tras el ataque

La brutal agresión ha dejado serias consecuencias físicas y emocionales en la joven víctima. Asimismo, su madre ha quedado muy afectada por la situación de su hijo.

"Maltrataron a mi hijo hasta llevarlo al hospital. Ahora ya no puede comer nada sólido, todo tiene que ser licuado. Le han hecho un terrible daño psicológico y moral", declaró la madre para Latina.

De igual manera, comentó que su familia vive a una cuadra del restaurante y que su hijo quiso incluso dejar su celular en garantía; no obstante, el joven fue agredido violentamente.

"No le ha pegado uno solo, le han pegado entre todos. Le quemaron toda la boca y la cara", sostiene.

Ante la gravedad de la situación, la familia se trasladó hasta Huancayo buscando un tratamiento especializado. Aunque el dueño del negocio se comprometió a cubrir los gastos médicos, los parientes denuncian constantes cambios de horario en los centros de salud.

Por ello, exigen con urgencia la atención de un cirujano plástico capacitado para evitar secuelas permanentes en el rostro del menor. Para cualquier tipo de apoyo económico, la madre habilitó el número telefónico 914 907 640.

Agresión por la que dictaron prisión preventiva

Por este ensañamiento, las autoridades judiciales del país dictaron siete meses de prisión preventiva contra dos hombres atrapados por los efectivos de la Policía Nacional.

Los detenidos fueron identificados formalmente como Yuri Morales Surichaqui (36), dueño del establecimiento comercial, y Jorge Iván Valladolid Apari (19), quien trabajaba en el lugar como lavador de platos. Asimismo, el Ministerio Público informó que un tercer implicado en la agresión, Ronald Efraín Asto Alpilina, se encuentra actualmente prófugo de la justicia.

Mientras el adolescente lucha por su recuperación física y psicológica en Huancayo, la justicia debe actuar con firmeza, capturar al prófugo y dictar una condena ejemplar contra los agresores.