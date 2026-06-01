Ahora Nación propone a Mesías Guevara como premier ante un eventual gobierno de Roberto Sánchez

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Mediante entrevista con Exitosa, Carlo Magno Salcedo, vocero de Ahora Nación, explicó que su partido propuso el nombre del excandidato presidencial, Mesías Guevara como jefe del gabinete ministerial. Según el representante, esta iniciativa busca integrar una propuesta coherente que logre convencer a la ciudadanía antes de las próximas elecciones.

La estrategia de unidad nacional

Este planteamiento se basa según la necesidad de ofrecer un equipo sólido. Según el vocero, el objetivo principal es demostrar capacidad técnica y política, asegurando que las decisiones del próximo gabinete no surjan únicamente de su partido, sino de un consenso más amplio y representativo.

"Hemos sugerido a Roberto Sánchez al señor Mesías Guevara para la PCM", reveló Salcedo en Exitosa.

Según las declaraciones del integrante del partido de Alfonso López-Chau, la intención es garantizar que el país cuenta con líderes experimentados que brinden confianza. Esta sugerencia surge tras conversaciones previas sostenidas con otros partidos políticos, buscando puntos de encuentro para gestionar el Estado con mayor estabilidad.

El representante enfatizó que este tipo de alianzas son fundamentales dentro de una contienda, en donde los márgenes de decisión son estrechos. Al integrar personas con trayectorias reconocidas, la candidatura de Roberto Sánchez busca consolidar la propuesta ante un electorado que demanda mayor capacidad de diálogo entre las agrupaciones políticas.

Postura frente al gabinete ministerial

Sin embargo, Ahora Nación dejó en claro que su participación ante un posible gobierno dependerá de la coherencia con sus principios. Aseguraron que no respaldarán un gabinete que incluya a personajes como Antauro Humala, donde representan visiones contrarias a una gestión democrática y trayectoria cuestionada.

Según Salcedo, es necesario evitar situaciones donde se designen figuras que generen rechazo en la población. La propuesta de nombres técnicos busca evitar que el Poder Ejecutivo sea debilitado ante designaciones polémicas que no respondan a las expectativas ciudadanas sobre el futuro gobierno.

A pesar de las conversaciones, el vocero recalcó que la decisión final sobre los nombramientos es responsabilidad exclusiva de Sánchez. Por el momento, Ahora Nación solo se enfoca en presentar alternativas que reflejen la unidad nacional necesaria para sacar adelante los proyectos legislativos y sociales del país.

El panorama electoral se mantiene abierto ante las fuerzas políticas que intentan ajustar sus planes de gobierno. El nombre de Mesías Guevara abre debate sobre posibles gabinetes que son parte de la dinámica previa a los comicios, donde la búsqueda de consensos se vuelven un factor determinante.