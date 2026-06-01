ONPE fija fecha de entrega del material electoral en Lima y Callao para la segunda vuelta: Conoce aquí cuándo llegarán

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el marco del proceso electoral para la segunda vuelta presidencial, el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, confirmó la fecha de entrega del material electoral para Lima Metropolitana y Callao.

Teniendo en cuenta los incidentes durante la realización de la primera vuelta en abril último, donde el material electoral no llegó en el tiempo previsto a los locales de votación, el titular del organismo electoral indicó que han tomado todas las previsiones del caso para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto este domingo 7 de junio.

¿Cuándo llegará el material electoral a Lima y Callao?

A través de una conferencia de prensa brindada este lunes 1 de junio desde la sede de la ONPE ubicada en Lurín, Bernardo Pachas indicó que en cumplimiento del cronograma de entrega del material electoral, en el caso de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, el procedimiento comenzará a las 10:00 p. m. del viernes 5 de junio, con el desplazamiento de 217 unidades desde su almacén de Lima sur a los centros de sufragio de la capital y el "Primer Puerto".

"En Lima, el material electoral estará el sábado 6 en los locales de votación", anunció el funcionario, ante los medios de comunicación presentes. En ese sentido, reiteró el pedido realizado a los propietarios o administradores de los locales de votación para que los pongan a disposición de la ONPE desde un día antes.

Tal como ha ocurrido en la última semana con el envió del material electoral al interior del país, todas las unidades que saldrán con destino a Lima y Callao serán acompañadas por efectivos de la Policía Nacional del Perú y su recorrido estará bajo seguimiento del centro de monitoreo de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE.

El despliegue del material electoral hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao está programado para el viernes 5 de junio, desde las 10 p. m.#SEP2026 pic.twitter.com/YmadjnM6Ui — ONPE (@ONPE_oficial) June 1, 2026

Nuevas características de la cédula de sufragio

De acuerdo con lo informado desde la ONPE, para esta nueva jornada electoral, la cédula de sufragio contará con una nueva medida, siendo de: 21x15 cm, estando dividida en dos campos con las fotos de los aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno y los símbolos de sus respectivos partidos políticos.

Con referente a la ubicación en la cédula que tendrán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la lideresa de Fuerza Popular ocupará el lado izquierdo y su contendor de Juntos por el Perú estará en el derecho.

Es importante señalar que, las posiciones fueron determinadas conforme a quiénes ocuparían los dos primeros puestos de la primera vuelta electoral llevada a cabo entre el domingo 12 y lunes 13 de abril.

Finalmente, desde la ONPE aseguran que el proceso electoral se desarrollará de forma transparente, ordenada y respetuosa de la voluntad popular.