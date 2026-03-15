Sean Penn gana el Óscar 2026 pero no asiste: Prefirió viajar a Ucrania

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor de Hollywood, Sean Penn, ganó su tercer premio Óscar este domingo 15 de marzo por su rol en la película 'Una batalla tras otra', pero no se presentó a la ceremonia a recibir su premio al haber priorizado su compromiso con el apoyo a Ucrania.

Durante la terna de Mejor Actor de Reparto, el actor presentador de la categoría, Kieran Culkin, anunció a Penn como ganador, dejando atrás a estrellas como Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo y Stellan Skarsgard. Sin embargo, informó sobre la ausencia del galardonado.

"No pudo estar aquí esta noche, o no quiso, así que aceptaré el premio en su nombre", dijo Kieran, desatando las risas de la audiencia.

Según informó The New York Times, el exesposo de Madonna no acudió a la icónica premiación porque se encuentra de viaje en el país europeo esta semana.

De esta forma, Penn eligió mantenerse lejos de Hollywood para continuar su labor humanitaria y de apoyo a Ucrania, recordando su gesto simbólico de 2022 cuando entregó uno de sus Óscar al presidente Volodímir Zelenski como muestra de fe en la victoria ucraniana.

Noticia en desarrollo...