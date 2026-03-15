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Sean Penn gana el Óscar 2026 pero no asiste: Prefirió viajar a Ucrania

El actor ganó su tercer premio Óscar por su rol en la película 'Una batalla tras otra', pero no se presentó a la ceremonia para recibir su premio al haber priorizado su compromiso con el apoyo a Ucrania, a donde viajó.

Sean Penn prefirió viajar a Ucrania a recibir su premio Óscar.
Sean Penn prefirió viajar a Ucrania a recibir su premio Óscar. Composición Exitosa

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 15/03/2026

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El actor de Hollywood, Sean Penn, ganó su tercer premio Óscar este domingo 15 de marzo por su rol en la película 'Una batalla tras otra', pero no se presentó a la ceremonia a recibir su premio al haber priorizado su compromiso con el apoyo a Ucrania.

Durante la terna de Mejor Actor de Reparto, el actor presentador de la categoría, Kieran Culkin, anunció a Penn como ganador, dejando atrás a estrellas como Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo y Stellan Skarsgard. Sin embargo, informó sobre la ausencia del galardonado.

"No pudo estar aquí esta noche, o no quiso, así que aceptaré el premio en su nombre", dijo Kieran, desatando las risas de la audiencia.

Según informó The New York Times, el exesposo de Madonna no acudió a la icónica premiación porque se encuentra de viaje en el país europeo esta semana.

De esta forma, Penn eligió mantenerse lejos de Hollywood para continuar su labor humanitaria y de apoyo a Ucrania, recordando su gesto simbólico de 2022 cuando entregó uno de sus Óscar al presidente Volodímir Zelenski como muestra de fe en la victoria ucraniana.

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