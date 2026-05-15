Detienen a alcalde de Contralmirante Villar por presuntos actos ilícitos durante megaoperativo en Tumbes

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Personal de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional del Perú (PNP), junto con el Ministerio Público, allanaron dieciocho viviendas la madrugada de hoy viernes 15 de mayo en Tumbes.

Hasta el momento, han detenido a Jaime Yacila Boulangger, alcalde de la provincia de Contralmirante Villar, en Zorritos. Junto a él también han sido detenidos, el supervisor de obras, Freddy Campos Guimas, al subgerente de supervisión y liquidaciones, Edgar Benítez, al gerente de logística, Luis Francisco Hidalgo Romero, al gerente de infraestructura, y también un contratista a Edgar Alex Lama Olaya.

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