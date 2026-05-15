RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
cinco personas más también fueron arrestadas

Detienen a alcalde de Contralmirante Villar por presuntos actos ilícitos durante megaoperativo en Tumbes

Durante un megoperativo realizado en la región Tumbes, las autoridades detuvieron al alcalde de la provincia de Contralmirante Villar, Jaime Yacila Boulangger, quien es investigado por presuntos actos ilícitos vinculados a su gestión.

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 15/05/2026

Síguenos en Google News Google News

Personal de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional del Perú (PNP), junto con el Ministerio Público, allanaron dieciocho viviendas la madrugada de hoy viernes 15 de mayo en Tumbes.

Hasta el momento, han detenido a  Jaime Yacila Boulangger, alcalde de la provincia de Contralmirante Villar, en Zorritos. Junto a él también han sido detenidos, el supervisor de obras, Freddy Campos Guimas, al subgerente de supervisión y liquidaciones, Edgar Benítez, al gerente de logística, Luis Francisco Hidalgo Romero, al gerente de infraestructura, y también un contratista a Edgar Alex Lama Olaya.

En desarrollo...

Temas relacionados alcalde Contralmirante Villar Municipalidad Tumbes Zorritos

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias