Niño peruano recibió la noticia de que venció el cáncer en el día de su cumpleaños tras siete años de ardua lucha

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con un sonido que retumbó en los pasillos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, un niño peruano de 12 años tocó la campana de la victoria debido a quw recibió la noticia de que venció el cáncer en el día de su cumpleaños tras siete años de ardua y constante lucha.

Niño vence el cáncer después de siete años

Acompañado de su madre y el personal médico que lo atendió durante todo el periodo de su curación, el menor identificado como Leonardo Z.C. fue dado de alta tras ser víctima de un agresivo cáncer.

Esta buena noticia la recibió el día de su cumpleaños en medio de una emotiva ceremonia. Así, la doctora Lucero Sáenz, jefa del servicio de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH), fue la encargada de realizar el anuncio en el que resaltó que el infante finalizó exitosamente su tratamiento tras bastante tiempo bajo atención médica.

En ese contexto, como muestra de esta etapa final de su curación, el niño tocó la denominada 'campana de la victoria', gesto que representa que el paciente pudo afrontar de una buena forma la enfermedad.

Por su parte, Zulema Tomás Gonzáles, directora del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, extendió sus felicitaciones a todo el equipo de médico debido a su loable trabajo y al mismo tiempo destacó la fortaleza que ha tenido el niño desde más pequeño junto a su familia durante todo el proceso.

"Para nosotros lo más importante es que nuestro pequeño se libre de esta enfermedad. Su fortaleza, su constancia y el apoyo familiar han sido fundamentales para lograr este resultado", manifestó.

¿Qué enfermedad padecía el menor de 12 años?

El camino de Leonardo no fue para nada sencillo. A fines de abril de 2019 fue diagnosticado con Leucemia Mieloide con diferenciación mielomonocítica y monosomía 7, una forma agresiva de cáncer que se encuentra considerada como de alto riesgo.

Entre los síntomas que padeció el menor se encuentran: fiebre alta, aparición de moretones en las extremidades y coloración amarillenta en la piel, señales que alertaron a su familia y por las que decidieron que ingrese al hospital para que reciba un tratamiento.

A fin de eliminar las células cancerosas, los galenos lo sometieron a sesiones de quimioterapia para prepararlo para un posible trasplante. Fue así que,el 2 de enero de 2020, recibió un trasplante haploidéntico con depleción celular T. El Seguro Integral de Salud (SIS) cubrió el tratamiento al 100 %.

Es así como un menor de 12 años venció a un cáncer agresivo tras superar la etapa de tratamiento tras siete años luchando. Esta noticia fue dada por el personal del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, en el que el menor, a modo de vencer la enfermedad, tocó la denominada 'campana de la victoria'