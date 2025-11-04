¿Te corresponde el pago PES del SIS? Descubre AQUÍ con solo tu DNI si puedes cobrar S/1,000

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce si accedes al pago del PES del Seguro Integral de Salud (SIS) de S/1,000 a través de un sencillo proceso que solo requiere tu DNI. Además, descubre cuál es el trámite y requisitos para cobrar este beneficio económico.

PES del SIS: Requisitos para acceder al beneficio

SIS ofrece un beneficio que busca aliviar los gastos tras el fallecimiento de un familiar, se trata de la Prestación Económica de Sepelio (PES). En ese marco, la entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa) revela que, el monto a pagar es de S/1,000, que permitiría cubrir los principales gastos funerarios del afiliado, como servicios de sepelio, ataúd, cremación o traslado del cuerpo.

Asimismo, detalla que el subsidio se entrega solo una vez por cada fallecimiento y no requiere intermediarios, garantizando que el dinero llegue directamente a quienes realmente lo necesitan. El beneficio es aplicable por el fallecimiento de sus asegurados, que a la fecha de ocurrido el hecho cuente con afiliación activa y cobertura financiera según las normas vigentes del SIS.

Para acceder al PES del SIS, el solicitante del beneficio económico debe cumplir una serie de requisitos que te revelamos a continuación:

Ser mayor de edad identificado con DNI o Carné de Extranjería.

identificado con DNI o Carné de Extranjería. Contar con el acta de defunción del asegurado fallecido (que debe estar afiliado al sistema).

del asegurado fallecido (que debe estar afiliado al sistema). Contar con el comprobante de pago donde se señale: Nombres y apellidos del solicitante del Beneficio Económico de Sepelio. Nombres y apellidos del asegurado SIS fallecido. Concepto de gastos: servicios funerarios o gastos de sepelio. Los comprobantes deben ser legibles y no deben tener borrones ni enmendaduras. Importe pagado en soles.

donde se señale:

PES del SIS.

Revisa con tu DNI si te corresponde el pago

Tras la validación de los documentos, el SIS realiza el desembolso correspondiente y los beneficiarios pueden cobrar los S/1,000 en las entidades autorizadas. El trámite es gratuito y puedes verificarlo a través del siguiente LINK.

Asimismo, la entidad revela que el solicitante será informado por mensaje de texto y/o correo electrónico que el pago se encuentra disponible para el cobro en ventanilla, el cual se realiza a través del Banco de la Nación y estará disponible por 12 meses. Para realizar el cobro deberás presentar tu DNI o carné de extranjería en cualquier agencia a nivel nacional.

Es así como una forma de reafirmar su compromiso de estar presente en los momentos más difíciles, ofreciendo respaldo económico a las familias peruanas que enfrentan la pérdida de un ser querido, el SIS ofrece S/1,000 con motivo de Prestación Económica de Sepelio (PES).