"No pagaremos impuestos": Comerciantes de Gamarra advierten "PARO TRIBUTARIO" si Gobierno no combate la delincuencia

La Coordinadora de Empresarios de Gamarra emitió una dura advertencia contra el gobierno de Dina Boluarte en caso de que sus impuestos no sean destinados para combatir la delincuencia y si no "toman medidas que no generen resultados positivos".

Anuncian paro tributario como protesta

Cientos de comerciantes del emporio de Gamarra suspendieron sus actividades el día de ayer, miércoles 23 de octubre, para alzar su voz de protesta ante los casos de sicariato y de extorsiones de las que se han visto víctimas, no solo en su sector sino también en otros gremios de la capital.

Sin embargo, no solo esa acción sería la única que tomarían ante la inacción del Ejecutivo para hacer frente a la criminalidad, ya que, a través de un comunicado, "alertaron" a las autoridades de que si no son escuchadas sus demandas, no dudarán en hacer un "paro tributario".

"De continuar tomando medidas que no generan resultados positivos, miles de emprendedores, quienes movemos la economía nacional, nos preparamos para protestar con lo que llamamos 'PARO TRIBUTARIO'. Es decir, NO PAGAREMOS IMPUESTOS, hasta tener la certeza que aquel dinero será destinado de manera efectiva y responsable para combatir la delincuencia, que tanto daño nos hace", se lee en el tercer apartado del documento.

Comerciantes de Gamarra anuncian paro tributario si Gobierno no combate la inseguridad ciudadana.

Comerciantes de Gamarra tomarán acciones

Asimismo, la Coordinadora manifestó su apoyo a las manifestaciones, que calificaron como "justas y necesarias" y pidió a la jefa de Estado, Dina Boluarte, ministros de Estado, Defensor del Pueblo, autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial que actúen "con mano dura" frente a la ola de inseguridad ciudadana.

En ese marco, remarca que el paro realizado el día de ayer, fue pacífico, y espera que las siguientes se mantengan así en las próximas que realizarían otros sectores.

"En Gamarra consideramos justas y necesarias las protestas contra el desgobierno que soporta nuestro país. Estas muestras de disconformidad contra la delincuencia deben ser pacíficas y no afectar a nuestros compatriotas que han decidido no paralizar sus actividades en la fecha programada", indica el comunicado.

También piden que no se muestre indiferencia con el caos que genera la criminalidad, que ha llevado a declarar en estado de emergencia a 14 distritos de Lima y Callao.

De esta manera, el emporio comercial de Gamarra anunció a través de un comunicado que se están preparando para acatar un "Paro Tributario" como consecuencia de la falta de resultados positivos ante la ola de criminalidad que viene azotando al país.