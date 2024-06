"Nos muestran como salvajes": Lideresas awajún critican declaraciones de ministros sobre casos de abuso sexual

Las lideresas del Gobierno Territorial Autónomo Awajún criticaron las declaraciones de los ministros de Educación, Morgan Quero, y de la Mujer, Ángela Hernández; y aseguraron que sus palabras transmiten una visión racista de los pueblos indígenas, ello en el marco de las denuncias de abuso sexual de niños en Amazonas.

En su mensaje, las lideresas expresaron de manera contundente el rechazo de la comunidad awajún contra las palabras de los titulares del Minedu y del MIMP, quienes calificaron las violaciones sexuales contra menores de edad como "prácticas culturales".

"Esas palabras son ofensivas para el pueblo awajún y en especial para las mujeres. Con estas declaraciones trasladan la culpa del agresor a la víctima y eso no se debe tolerar. Quien piensa así no hará nada para resolver ese grave problema y tiene prejuicios en relación a un pueblo que no conoce", precisaron.